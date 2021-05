Midea wprowadza na rynek europejski robota odkurzająco-mopującego Midea M7 Pro

SHENZHEN, Chiny, 24 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- 23 maja Midea wprowadza na rynki zagraniczne, w tym w Rosji, Niemczech, Francji i Polsce, nowy produkt – robot odkurzająco-mopujący (RVC) Midea M7 Pro. W odróżnieniu od poprzednich modeli M7 Pro zapewni użytkownikowi nowy wymiar sprzątania dzięki udoskonalonej technologii i funkcjom. Po ponad 10 latach analizowania i ewolucji technologii odkurzania i sprzątania Midea może niewątpliwie zaoferować w robocie odkurzająco-mopującym M7 Pro doskonały system nawigacji, wysokowydajny tryb mopowania oraz inne, przydatne funkcje.

Laserowa nawigacja i zindywidualizowane tryby sprzątania

Midea M7 Pro wykorzystuje technologię laserowej nawigacji i bezpośredniego odwzorowywania powierzchni 5-ej generacji. Skanuje całą powierzchnię mieszkania z częstotliwością 3000 Hz i tworzy mapę sprzątania w aplikacji MSmartLife[1]. W porównaniu do innych produktów, Midea M7 Pro wyposażono w funkcję szybkiego trzyetapowego parowania urządzeń umożliwiającą natychmiastowe połączenie się z siecią domową. Po ukończeniu pierwszego skanowania i mapowania mieszkania w aplikacji wyświetla się schemat pomieszczeń. Użytkownicy mogą kontrolować proces sprzątania według własnych preferencji, na przykład kontrolować ścieżki sprzątania, zaprogramować wirtualne ściany i obszary wyłączone lub wybrać tryb dokładnego sprzątania konkretnego obszaru/pomieszczenia. Algorytmy ścieżki inteligentnego sprzątania zostały udoskonalone, a dzięki temu każde pomieszczenie można doprowadzić do czystości z zachowaniem optymalnej ścieżki sprzątania.

Detekcja laserowa pozwala na wykrywanie przedmiotów znajdujących się w odległości do ośmiu metrów, dzięki czemu z łatwością można sprzątnąć nawet duże powierzchnie. Klienci w znacznym stopniu korzystający z produktów cyfrowych często doświadczają problemów związanych z rozładowującymi się akumulatorami – Midea M7 Pro przychodzi tutaj z pomocą dzięki trybowi samoładowania. Urządzenie wyposażono w wysokowydajny akumulator 5200 mAh pozwalający na 3-godzinną pracę ciągłą[2] na jednym naładowaniu. Po zakończeniu każdego cyklu sprzątania urządzenie samodzielnie wraca do stacji ładowania. W przypadku wykrycia niskiego poziomu naładowania podczas pracy M7 Pro dokona ponownego ładowania i wraca do sprzątania. Aplikacja mobilna wyświetla ikonę w kolorze żółtym informującą o miejscu postoju stacji ładowania, dzięki której robot jest w stanie ją zlokalizować w przypadku konieczności naładowania.

Midea M7 Pro może pokonać przeszkody o wysokości do 2,2 m. Progi między kuchnią a salonem lub niskie stopnie biegnące z salonu na balkon nie stanowią bariery dla urządzenia, które pokonuje je, nie uszkadzając podłóg ani samego robota. Cienki korpus urządzenia o grubości 9,7 cm umożliwia sprzątanie pod kanapą, łóżkiem i stolikiem kawowym. Nie trzeba się już schylać ani sprzątać ręcznie.

Mop wibracyjny o wysokiej częstotliwości w walce z uporczywymi plamami

Największą niespodzianką w M7 Pro w porównaniu do modelu M7 jest duża wydajność mopowania. Nowa funkcja mopowania wibracyjnego o wysokiej częstotliwości pozwala na mycie podłóg przy drganiach na poziomie 500 obrotów/minutę. Jest to proces imitujący ręczne mopowanie, usuwający plamy z większą skutecznością. Z łatwością usuwa plamy z kawy, ketchupu, a także innych lepkich substancji. Lewą i prawą część mopa przedziela ukośna linia połączona pośrodku paskiem z gumy elastycznej. Pomimo generowania drgań o tak wysokiej częstotliwości korpus robota nie drży i stabilnie porusza się podczas pracy. Po włączeniu trybu cichego pracujący robot nie przeszkadza w codziennej pracy ani nauce[3]. Jest cichszy od wielu innych robotów podobnego typu. Inżynierowie i menedżerowie produktu dostarczają najlepsze rozwiązania zapewniające równowagę między silnymi drganiami a stabilną pracą robota, co gwarantuje użytkownikowi najlepsze wrażenia z korzystania z urządzenia. Jednocześnie niezwykle duża powierzchnia mopa pozwala na umycie większego odcinka pomieszczenia w ramach jednego cyklu pracy, dzięki czemu użytkownicy mogą się cieszyć lepszą wydajnością sprzątania i jego dostrzegalnymi efektami.

Zbiornik na wodę mopa wibracyjnego M7 jest połączony z wbudowanym silniczkiem, który po założeniu automatycznie wprawia mopa w drgania. Użytkownik ma możliwość sterowania 3 poziomami wypływu wody ze zbiornika według własnych potrzeb, nie trzeba się zatem martwić o niedostateczne lub nadmierne zwilżenie podłóg. W przeciwieństwie do ręcznego mopowania po zmyciu podłogi z wykorzystaniem wysokich wibracji robot nie pozostawia smug. Podłoga umyta przez robota Midea M7 Pro jest tak czysta, że lśni w świetle słonecznym i sztucznym. Taki efekt zadowoli nawet „obsesyjnych czyściochów".

Silnik ssący o mocy 4000 Pa nie ominie żadnego pyłku

Midea M7 Pro wyposażono w dwie szczotki umieszczone na obu bokach urządzenia, które podczas sprzątania zbierają więcej kurzu. Okrągła, ruchoma szczotka umieszczona na podstawie sprząta równie doskonale. Otwór ssący zbliżony do podłoża nie rozdmuchuje kurzu podczas czyszczenia. Dzięki sprowadzanemu z Japonii silnikowi NIEDEC, osiągającemu wysoką moc ssania na poziomie 4000 pa (paskali) oraz prędkość obrotów równą 20.000/min, urządzenie usuwa kurz z twardych podłóg z dokładnością do 94%[4]. Robot z łatwością zasysa i usuwa włosy, kurz, M&Msy i inne zanieczyszczenia.

Model Midea M7 Pro trafił na rynki zagraniczne w Rosji, Niemczech, Francji, Włoszech, Polsce i Hiszpanii 23 maja i będzie dostępny w cenie 449,99 EUR[5]. Dzięki doskonałym efektom sprzątania, wysokiej mocy ssącej i sterowaniu zindywidualizowanym, inteligentnym sprzątaniem za pomocą aplikacji MSmartLife, robot Midea M7 Pro oferuje doskonałe wrażenia z obsługi. Robot sprzątający o wysokiej dokładności sprzątania jest niezbędny do odświeżania domu, zwłaszcza w przypadku mieszkań i domów o dużej powierzchni i osób, które zwiększyły częstość sprzątania ze względu na wybuch pandemii. Niech robot pracuje, a ludzie oddadzą się ulubionym zajęciom.

Grupa Midea

Grupa Midea jest spółką notowaną na liście Fortune 500, która osiągnęła duży wzrost z działalności prowadzonej w różnych sektorach. Wierzymy w człowieka i technologię, a to oznacza, że zapewniamy zindywidualizowane rozwiązania oparte na dogłębnym zrozumieniu ludzkiej natury, a jest to możliwe dzięki połączeniu 52 lat doświadczenia w branży produkcyjnej oraz najlepszej na świecie technologii robotycznej i zautomatyzowanej. Przekraczamy granice, aby sprostać przyszłości, i prowadzimy nieustanne badania i analizy, co pozwala nam na spełnienie ciągle zmieniających się potrzeb naszych konsumentów i klientów.

[1] Można pobrać, wyszukując w Google lub sklepach IOS App.

[2] M7 Pro może nieprzerwanie pracować przez nie więcej niż trzy godziny po uruchomieniu trybu ekonomicznego.

[3] Pozom hałasu generowany przez M7 Pro w trybie cichym wynosi 69 decybeli, co pozwala na pracę i naukę bez irytującego hałasu.

[4] Dane pochodzą z laboratorium Midea. Podczas próby prowadzonej na najwyższej mocy kurzu usuwany jest z dokładnością 94%.

[5] Jest to cena uśredniona. Ceny detaliczne w poszczególnych państwach i regionach mogą być inne z uwagi na regulacje obowiązujące w danym państwie. Prosimy o zapoznanie się z cennikiem obowiązującym w danym państwie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1515029/image_5016365_38930109.jpg

