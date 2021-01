Mídia e think tanks da China e da Malásia discutem cooperação entre ciência e tecnologia para capacitar o futuro

PEQUIM, 18 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Um relatório do Science and Technology Daily | IUSTC:

Patrocinado por China International Publishing Group, Malaysia-China Friendship Association e Science and Technology Daily, e organizado pela China Report Press, o fórum "Tecnologia para capacitar futuro: Cooperação entre Mídia e Think Tanks da China e da Malásia" foi realizado em 15 de janeiro de 2021.

Representantes de think tanks, empresas de sci-tech e mídia da China e da Malásia mantiveram discussões sobre "a capacitação do futuro por meio da tecnologia — novas perspectivas para cooperação digital entre players de think media na era do 5G".

Chen Shi, editor-chefe encarregado da CIPG e presidente da China Report Press, indicou que a "quarta revolução industrial" representada pela tecnologia 5G e outras tecnologias digitais estabeleceu uma nova abordagem para resolver e responder às questões e desafios globais de desenvolvimento. Atualmente, a cooperação entre ciência e tecnologia tem sido uma tendência internacional. Diante das complicadas formas de comunicação internacional em constante mudança, a colaboração digital entre think tanks e mídia da China e da Malásia oferece grandes perspectivas. Ambas as partes devem se integrar ativamente à rede global de inovação e promover o desenvolvimento científico e tecnológico por meio da cooperação aberta.

"A tecnologia, que é o tema de nossa deliberação hoje, é outro setor emergente de nossa cooperação bilateral, incluindo a cooperação na tecnologia 5G... Nossos países estenderam a cooperação, o apoio e a assistência entre si para mitigar os efeitos dessa pandemia", disse Dato' Abdul Majid Ahmad Khan, presidente da Malaysia-China Friendship Association. Ele declarou que, sob a influência da pandemia, a Malásia está acelerando a implantação de tecnologias emergentes na indústria e avançando sua estratégia digital nacional. "Dizem que a transformação digital é como uma máquina em que os dados atuam como combustível e a tecnologia 5G como tecido digital... O 5G mudará o cenário da mídia e do entretenimento na próxima década." Para ele, a experiência da China na aplicação de novas tecnologias avançadas, como vídeos curtos, vendas ao vivo em streaming, jogos on-line e outras táticas de entretenimento, apresentou grandes resultados durante a crise. Essas experiências também geraram valor de referência significativo para a Malásia. Ele disse que esperava que a mídia e os think tanks da China e da Malásia fortalecessem a cooperação digital na era do 5G.

Fang Hanting, vice-presidente da Science and Technology Daily, expressou sua visão durante o fórum. Ele afirmou que discutir as perspectivas da cooperação digital de mídia inteligente na era do 5G é de grande importância para a China e a Malásia. O 5G é uma tecnologia de transmissão e conexão de informações que marcou época, afetando o desenvolvimento de toda a indústria de mídia, especialmente a indústria de mídia intelectualizada. Na era da mídia intelectualizada, a tecnologia 5G acelerará a conexão inteligente baseada em dados e os think tanks de mídia, promoverá a construção de imersão de acordo com o cenário, a pan-centralização e construção ecológica da mídia, oferecerá apoio poderoso para a inovação e o desenvolvimento da indústria de mídia, e aumentará a reconstrução de tudo como um meio em muitos aspectos. A China e a Malásia devem aproveitar a oportunidade e explorar em conjunto as novas perspectivas de cooperação entre think tanks e mídia.

Durante o fórum, representantes de várias mídias e empresas mantiveram discussões sobre três tópicos: "aplicação de tecnologia digital no campo da comunicação internacional", "tendências de desenvolvimento de mídia na era do 5G" e "think tanks de mídia promovendo a cooperação técnica entre China e Malásia".

Seguindo as discussões, acredita-se que tecnologias digitais como a 5G estão reconstruindo a estrutura industrial de ciência e tecnologia e impulsionando mudanças na indústria de mídia. A mídia, os think tanks e as empresas de tecnologia da China e da Malásia devem aproveitar oportunidades de cooperação, fortalecer a cooperação e os intercâmbios, promover a construção de plataformas de informação digital e a cooperação de informações digitais, e aumentar a integração de mídia para expandir suas influências, gerando, assim, colaboração prática entre os dois países.

FONTE Science and Technology Daily | IUSTC

