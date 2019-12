Międzynarodowa agencja medialna OMD przewodzi w kategorii i wyprzedza resztę branży po zwiększeniu liczby zamówień i udziałów rynkowych

NOWY JORK, 11 grudnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Agencja Omnicom Media Group Agency OMD Worldwide zajmuje pierwsze miejsce w najnowszym raporcie COMvergence z rankingiem globalnych zamówień na podstawie przewidywanych zamówień agencji i grup medialnych za rok 2019.

Notując przewidywane międzynarodowe zamówienia za rok 2019 na poziomie 19,6 miliarda dolarów i stopę wzrostu na poziomie 6,1%, agencja OMD utrzymuje przewagę 1,7 miliarda dolarów nad najbliższym konkurentem. Przy tym agencja znacznie przekracza nieznaczny średni poziom wzrostu w branży w wysokości 0,6%.

Publikacja raportu zbiega się z zanotowaniem przez OMD dziewiątego z rzędu kwartału wzrostu liczby nowych klientów i utrzymaniu istniejących klientów. Wyniki te przekładają się na 3,5 miliarda dolarów pod postacią nowych zamówień, czyli 18% wszystkich zamówień, dodanych w okresie 2018-2019. Żadna inna agencja nie może pochwalić się takimi wynikami.

Ranking COMvergence podsumowuje rok, który rozpoczął się okrzyknięciem OMD międzynarodową agencją medialną roku przez wiodącą amerykańską publikację branżową „Adweek". Sukces ten nastąpił po reorganizacji działalności agencji dookoła obietnicy lepszych decyzji szybciej. W trakcie roku 2019 agencja nieustannie inwestowała w ludzi, produkty i technologie w celu realizacji tej obietnicy, a działania te zdobyły uznanie pod postacią ponad 20 regionalnych nagród agencji roku, zdobycia pierwszego miejsca w indeksie skuteczności Effie Effectiveness Index i uzyskania 28 medali na tegorocznym festiwalu Cannes Lions (był to najlepszy wynik spośród wszystkich agencji konkurujących na festiwalu w roku 2019).

– Po znaczącym poszerzeniu oferty i zwiększeniu zakresu klienteli w roku 2019 OMD rozpocznie rok w wyjątkowo dobrej pozycji jak tylko wyniki za rok 2019 zostaną skasowane. U progu nowego dziesięciolecia jesteśmy przygotowani do zapewniania lepszych decyzji, lepszych pomysłów i lepszych wyników na rzecz klientów jeszcze szybciej – skomentował główny dyrektor wykonawczy OMD Worldwide Florian Adamski.

O OMD

OMD Worldwide to największa na świecie sieć medialna licząca ponad 13 000 pracowników w ponad 100 krajach. Wraz z coraz większą liczbą możliwości na świecie kluczem do sukcesu jest odpowiednia reakcja przez podejmowanie lepszych decyzji szybciej, łącząc innowację, kreatywność, empatię i dowody w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych. Okrzyknięta międzynarodową agencją medialną roku 2019 przez „Adweek" OMD należy do agencji Omnicom Media Group i zajmuje pierwsze miejsce pod względem skuteczności sieci agencji medialnej w indeksie skuteczności Effie Effectiveness Index.

Omnicom Media Group to oddział usług medialnych Omnicom Group, Inc. (NYSE: OMC), wiodącej międzynarodowej spółki reklamowej, marketingowej i komunikacji korporacyjnej zapewniającej usługi na rzecz ponad 5000 klientów w ponad 100 krajach.

