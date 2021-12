21-23 stycznia 2022 r. – Wirtualne wydarzenie

COLUMBUS, Ohio, 13 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- W dzisiejszych salach lekcyjnych kładzie się ogromny nacisk na osiągnięcia uczniów w zakresie wypowiedzi pisemnych.

Zgodnie z obecnym stanem badań o pisaniu, ekspresję pisemną definiuje się jako „złożony, samokierowany proces angażujący zdolności poznawcze wyższego rzędu, takie jak tworzenie, planowanie, organizowanie, tłumaczenie i rewidowanie idei w taki sposób, aby otrzymać pisemny produkt, który komunikuje znaczenie".

W The Handwriting Collaborative jesteśmy zaangażowani w zapewnianie edukatorom dostępu do badań i zasobów, które są kluczowe dla poprawy rozwoju ekspresji pisemnej u wszystkich uczniów. Mając ten cel na uwadze, zgromadziliśmy ponad 30 czołowych międzynarodowych badaczy w zakresie edukacji czytania i pisania, psychologii, neuronauki, terapii zajęciowej i innych specjalności, by podzielić się wnioskami z ich najnowszych prac podczas Międzynarodowej Konferencji poświęconej Naukowej Analizie Ekspresji Pisemnej 2022 (2022 International Conference on the Science of Written Expression). Konferencja online obejmująca WSZYSTKIE aspekty analizy naukowej ekspresji pisemnej odbędzie się w dniach 21-23 stycznia 2022 r.

Konferencja

Wirtualna Międzynarodowa Konferencja poświęcona Naukowej Analizie Ekspresji Pisemnej 2022 to trzy (3) dni wypełnione prezentacjami przeszło trzydziestu (30+) prelegentów o międzynarodowej renomie z całego świata. Wśród wielu instytucji edukacyjnych, których przedstawiciele wygłoszą prelekcje na konferencji znalazły się: Uniwersytet Oxford Brookes (Wielka Brytania), Teachers' College Columbia (USA), Texas A&M (USA), Uniwersytet w Porto (Portugalia), Uniwersytet w Weronie (Włochy) oraz National Institute for Health (USA). Pełny wykaz prelegentów i ich sesji dostępny na stronie: https://conference.handwritingcollaborative.org/speakers

Główni prelegenci w dniach 21-23 stycznia 2022 r.

21 stycznia 2022 dr Young-Suk Grace Kim, starszy prodziekan, School of Education, Uniwersytet Kalifornijski, Irvine

22 stycznia 2022 dr Charles MacArthur, Uniwersytet w Delaware

23 stycznia 2022 dr Anna Barnett, Uniwersytet Oxford Brookes

The Handwriting Collaborative

Organizacja The Handwriting Collaborative została założona jesienią 2019 r. przez naszą dyrektor wykonawczą Kathleen Wright. Zamysłem Kathleen było zebranie w jednym miejscu zróżnicowanego zespołu specjalistów od programów nauczania pisania odręcznego, edukatorów, pracowników naukowych i szkolnych terapeutów zajęciowych, którzy z poświęceniem pomagają dzieciom, rodzicom, nauczycielom i administratorom szkół w rozwijaniu umiejętności odręcznego pisania. Misją naszej organizacji jest zapewnienie szkoleń zawodowych i usług doradczych niezbędnych, by pomóc edukatorom na każdym szczeblu dostosować swoje metody nauczania i praktykowania pisania do wyników najnowszych badań naukowych.

Więcej informacji na temat zespołu The Handwriting Collaborative pod poniższym linkiem: https://handwritingcollaborative.org/about-us

