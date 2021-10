Międzynarodowi partnerzy dołączają do inicjatywy Huawei TECH4ALL na rzecz włączenia cyfrowego

SHENZHEN, Chiny, 1 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Podczas szczytu Huawei TECH4ALL, koncern zaapelował do partnerów z całego świata o przyłączenie się do inicjatywy TECH4ALL, której celem jest budowa coraz bardziej integracyjnego i inteligentnego świata, w którym nikt nie pozostanie w tyle.

Inicjatywa Huawei TECH4ALL skoncentrowana jest na czterech obszarach: zapewnieniu równego dostępu i jakości w edukacji, ochronie przyrody za pomocą technologii, włączeniu i dostępności w służbie zdrowia oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Firma kładzie nacisk na technologie cyfrowe, rozwój aplikacji i umiejętności cyfrowych, a także współpracuje z międzynarodowymi partnerami w celu promowania i rozszerzania integracji cyfrowej, aby pomóc w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Obecnie z projektów TECH4ALL korzysta ponad 60000 nauczycieli i uczniów w ponad 200 szkołach na całym świecie. Technologie cyfrowe zostały wdrożone w celu poprawy zarządzania zasobami i efektywności ochrony bioróżnorodności w 22 rezerwatach przyrody rozsianych po całym globie. Smartfony Huawei oferują 15 funkcji dostępności i są użytkowane przez około 10 milionów użytkowników każdego miesiąca. Rozwiązanie RuralStar firmy Huawei zapewnia mobilne usługi internetowe w ponad 60 krajach i regionach, obejmując swoim zasięgiem ponad 50 milionów ludzi w rejonach peryferyjnych.

Włączenie społeczne i równość były głównymi tematami rozmów podczas szczytu poświęconego edukacji. Stefania Giannini, zastępca dyrektora generalnego ds. edukacji w UNESCO, w swoim wystąpieniu inauguracyjnym omówiła Otwarte Szkoły oparte na technologii - trzyletni program partnerski z Huawei, który jest realizowany w Etiopii, Egipcie i Ghanie.

„UNESCO i Huawei wspólnie zainaugurowały ten projekt w lipcu 2020 roku - powiedziała Stefania Giannini. - Inicjatywa ta zgłębia przyszłe modele szkolnictwa, przyczyniając się tym samym do globalnej inicjatywy UNESCO dotyczącej przyszłości edukacji".

Aby zbudować bardziej odporny na kryzys system Otwartych Szkół, wszystkie kraje muszą wziąć pod uwagę trzy filary nowej infrastruktury systemu nauczania: technologię, treści cyfrowe oraz cyfrowe kompetencje nauczycieli i osób wspomagających. Dr Fengchun Miao z UNESCO, szef jednostki ds. technologii i sztucznej inteligencji w edukacji, analizował, jak wykorzystać moc technologii w dziedzinie edukacji.

Fundacja Vodafone zaprezentowała swój program sieci Instant Network Schools, który ma na celu zapewnienie najwyższej jakości edukacji uchodźcom i społecznościom przyjmującym, z planami podłączenia do 2025 roku 500000 uczniów wśród uchodźców i ich społeczności. Huawei jest jednym z partnerów programu, który ma na celu rozszerzenie łączności na kolejne szkoły w Afryce.

Kierownik programu Vodafone Instant Network Schools Oisín Walton podkreślił: „Wierzymy, że wszyscy chłopcy i dziewczynki powinni mieć dostęp do odpowiedniej jakości edukacji, bez względu na to, gdzie się znajdują i jakiej są narodowości".

Bram Over, lider programu DigiTruck w organizacji Close the Gap, omówił aktualną sytuację w programie. DigiTrucks to przyjazne dla środowiska, zasilane energią słoneczną mobilne sale lekcyjne zaadaptowane z kontenerów transportowych. Są one wyposażone w urządzenia teleinformatyczne pochodzące z recyklingu i zapewniają młodym ludziom szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych. Huawei wspiera ten program w Kenii i we Francji. Jeszcze w tym roku Huawei i Close the Gap wdrożą projekt w Etiopii.

Ling Hui z Chińskiej Fundacji Przedsiębiorców Społecznych YouChange przedstawiła program Green Pepper dla młodych nauczycieli z wiejskich wiosek w Chinach. Program zapewnia nauczycielom roczne szkolenie internetowe, a do tej pory objął już prawie 80000 młodych nauczycieli z terenów wiejskich i 17.000 szkół.

W swoim wystąpieniu wprowadzającym do części poświęconej środowisku, dyrektor generalna IUCN, dr Grethel Aguilar, poruszyła szereg kwestii związanych z ochroną środowiska, wskazując, że technologia może być wykorzystywana do ograniczania coraz większego wpływu ludzkości na naszą planetę.

Jak podkreśliła dr Aguilar, „technologia cyfrowa może być ważną częścią przedsięwzięcia i pomóc nam w rozwiązywaniu ogólnoświatowych wyzwań, o ile będzie wykorzystywana w sposób prawidłowy i inteligentny".

Jako moderator dyskusji panelowej, zastępca dyrektora Programu Obszarów Chronionych IUCN James Hardcastle, wskazał, że należy zmobilizować więcej osób do korzystania z technologii w celu ochrony przyrody i odniósł się do inicjatywy Tech4Nature - partnerstwa IUCN-Huawei, które ma na celu opracowanie specyficznych dla scenariusza technologii w celu ochrony naturalnych ekosystemów w 300 obszarach chronionych do 2023 roku.

Obecnie projekt jest realizowany w Tajlandii, Hiszpanii, na Mauritiusie, w Szwajcarii i Chinach. Prezes Ecomode, Nadeem Nazurally, szczegółowo przedstawił projekt dotyczący Mauritiusa, który ma na celu ochronę i odbudowę szybko zanikającej rafy koralowej na wyspie, za pomocą opartego na sztucznej inteligencji monitoringu wideo w czasie rzeczywistym, który może być przekazywany ekspertom zarówno miejscowym, jak i światowym.

Kontynuując wątek ekologiczny, dyrektor ds. ekspansji międzynarodowej Rainforest Connection, Chrissy Durkin, przedstawiła system Nature Guardian, który wykorzystuje technologie akustyczne do monitorowania zagrożonych gatunków i ostrzegania strażników przed zagrożeniami, takimi jak nielegalna wycinka drzew czy strzały z broni palnej. Bernardo Reyes Ortíz, prezes Forest Ethics w Chile, wyjaśnił, w jaki sposób platforma Guardian wspierana przez chmurę Huawei jest ratunkiem dla zagrożonych wyginięciem lisów Darwina, których liczba szacowana jest na mniej niż 1000 sztuk.

Inteligentne i połączone w sieć technologie monitorowania są kluczowym narzędziem ochrony przyrody. Dr Steph Wray, przewodnicząca The Mammal Society w Wielkiej Brytanii, opowiedziała, w jaki sposób rozwiązania akustyczne zostały zastosowane w Anglii w celu ochrony coraz rzadszej wiewiórki rudej, zagrożonej przez inwazyjną i znacznie liczniejszą wiewiórkę szarą.

Tang Yanfei, dyrektor wykonawczy Instytutu Badawczego Parku Narodowego Hainan, przedstawił, w jaki sposób monitoring akustyczny jest kluczem do poprawy ochrony szczególnie zagrożonego gibbona Hainan w Chinach, z zamiarem podwojenia jego populacji w ciągu 15 lat.

To właśnie partnerstwa są siłą napędową postępu w dziedzinach środowiska i edukacji TECH4ALL, a także w dwóch pozostałych obszarach tej inicjatywy - zdrowia i rozwoju.

„Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, chodźmy razem - powiedział Tao Jingwen w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję. - Głęboko wierzymy, że w przyszłości kolejni partnerzy będą współpracować z nami w celu realizacji planu działania TECH4ALL. Przyłączcie się do nas, aby stworzyć bardziej integracyjny, inteligentny świat, w którym nikt nie pozostanie w tyle".

Zapraszamy do obejrzenia pełnego nagrania szczytu na stronie https://www.huawei.com/en/tech4all/news-and-events/events/hc2021-t4a-summit.

Więcej o projektach i historiach TECH4ALL na stronie https://www.huawei.com/en/tech4all.

