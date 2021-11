Międzynarodowy debiut marki SALOON - GWM głównym bohaterem targów Auto Guangzhou (GIAE) 2021

Jijialong to średnie i duże coupe o długości nadwozia 5,2 m i wyglądzie przypominającym mechaniczną zbroję. Samochód wyposażony został w cztery lidary, dzięki czemu jest znacznie bardziej inteligentny pod względem prowadzenia. Może zostać szybko naładowany mocą 800 V/480 kW i uzyskać zasięg 401 km w 10 minut, z maksymalnym zasięgiem 802 km po pełnym naładowaniu. Wyposażony w przednie i tylne silniki z magnesami trwałymi, charakteryzuje się maksymalną mocą 405 kW, maksymalnym momentem obrotowym 750 N-m i przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w 3,7 sekundy.

HAVAL zaprezentował szereg modeli, w tym swój flagowy model – inteligentny SUV HAVAL Shenshou, HAVAL H6S oraz III generację HAVAL H6. Model HAVAL BIG DOG dodatkowo przyciąga wzrok swoim innowacyjnym wyglądem. Jego kwadratowy design z okrągłymi reflektorami jest zarówno stylowy, jak i retro. Charakteryzuje się zarówno doskonałymi właściwościami terenowymi, jak i komfortem miejskiego SUV-a. Pojazd wyposażony został w inteligentny system napędu na wszystkie koła, dwie blokady mechanizmów różnicowych oraz liczne tryby jazdy, takie jak po piasku, błocie i śniegu. Wiadomo, że HAVAL BIG DOG wejdzie do sprzedaży na Bliskim Wschodzie pod koniec roku.

Przed wystawą, pickup GWM przekroczył kolejny poziom międzynarodowej sprzedaży przekraczający 2 miliony sztuk. Na targach GIAE największą uwagę przyciągał Jingangpao, komercyjny pickup zbudowany według światowych standardów. Prezentuje się on nadzwyczaj stylowo dzięki swoim eleganckim liniom i oryginalnym piastom. Jego wymiary to 5,635/1,880/1,815 (1,840) mm długości, szerokości i wysokości oraz 3,410 mm rozstawu osi. Wyposażony w silnik wysokoprężny 2.0T, ma osiągać maksymalną moc 122kW. Atrakcyjnie prezentuje się również inny samochód koncepcyjny – super pickup. Powstał on z inspiracji światowych entuzjastów Lowrider. Został zaprojektowany w stylu HellaFlush, z myślą o młodych użytkownikach. Na terenie wystawy zaprezentowano również inne rodzaje pickupów, świadczące o zróżnicowanych stylach projektowania GWM.

Jednocześnie na targach GIAE uruchomiono przedsprzedaż drugiego modelu marki TANK - TANK 500. Modele takie jak ORA Good Cat, ORA Baleimao oraz WEY Mocha PHEV i Maqiduo PHEV również spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Jak zauważył Tony Sun, zastępca dyrektora generalnego działu międzynarodowego GWM: „Globalne grupy konsumentów głównego nurtu są stopniowo dominowane przez młodych ludzi i nieuniknione jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb estetycznych. W tym celu GWM będzie nadal wzmacniać innowacyjność modeli, zapewniając światowym użytkownikom jeszcze większą różnorodność wyboru".

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1693087/image_1.jpg

SOURCE GWM