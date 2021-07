Miesto, kde sa slnko stretáva s morom: pobrežné plávajúce-FV moduly poháňajú Singapur na ceste k uhlíkovej neutralite

Solárne fotovoltaické články: Prirodzený ďalší krok pre Singapur pri riešení klimatických zmien

V roku 2021 singapurská vláda oznámila singapurský Zelený plán do roku 2030. Táto celonárodná iniciatíva zameraná na pokrok v singapurskej národnej agende trvalo udržateľného rozvoja nadviazala na oznámenie z roku 2020, že Singapur sa bude usilovať o zníženie svojich maximálnych emisií skleníkových plynov na polovicu do roku 2050. Víziou je dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050, ale to sa dá dosiahnuť, iba ak národ výrazne zníži svoju závislosť od fosílnych palív. Hľadanie alternatívnych metód na výrobu elektriny je preto nevyhnutné, pretože zemný plyn je zodpovedný za 97% výroby elektriny v Singapure.

Singapur je obmedzený svojou malou veľkosťou a chýba mu prístup k prírodným a obnoviteľným zdrojom energie, ako sú veterná a vodná energia. Nachádza sa však takmer na rovníku a Singapur má vysoké priemerné ročné slnečné žiarenie. Jednoducho povedané, má veľa slnka. Jedným z kľúčových cieľov zeleného plánu do roku 2030 je preto štvornásobné nasadenie solárnej energie až k výkonu 1,5 GW do roku 2025, pričom sa plánuje ďalšie dosiahnutie vyššieho výkonu 2 GW do roku 2030.

Aby však Singapur dosiahol také ambiciózne ciele a uvoľnil skutočný potenciál zelenej solárnej FV energie, musí sa obrátiť na najmodernejšie technológie.

Nepriaznivé podmienky vyžadujú zosilnenú technológiu

Singapurské priestorové obmedzenia viedli spoločnosť Sunseap k tomu, aby sa začala pozerať na otvorené pobrežie ako na životaschopnú alternatívu pre obnoviteľnú energiu a nakoniec zaviedla fotovoltický systém na pobrežných vodách. Spoločnosť Sunseap tím dosiahla ďalší míľnik: vybudovanie podmorského káblového systému spájajúceho plávajúce plošiny s pevninou a vytvorenie elektrickej rozvodnej siete s výkonom 22 KV.

Na rozdiel od vnútrozemských vodných modulov je otvorené more vystavené rôznym podmienkam a je náchylné na zmeny, od kolísania teploty a drsných vĺn až po korozívnu povahu slanej vody. Takéto nepriaznivé podmienky v kombinácii s biologickým znečistením, ktoré sa bežne vyskytuje v teplých tropických vodách - kde sa na povrchoch hromadia mikroorganizmy, rastliny, riasy a malé živočíchy - môže potenciálne urýchliť degradáciu komponentov FV systému, napríklad invertorov.

Využitím svojich odborných znalostí v oblasti integrácie umelej inteligencie (AI) a cloudu predstavuje spoločnosť Huawei najnovšiu informačnú a komunikačnú technológiu (ICT) do FV zariadení na optimalizáciu výroby energie. Spoločnosť Sunseap si vybrala spoločnosť Huawei, ktorá bude dodávať svoje osvedčené inteligentné strunové invertory - Huawei SUN2000-90KTL-H2 - aby bola plávajúca solárna farma efektívnejšia, bezpečnejšia a spoľahlivejšia.

„Je nám cťou, že si nás vybrala spoločnosť Sunseap, singapurský poskytovateľa riešení pre solárnu energiu, aby sme poskytli špičkové solárne invertory pre jeden z najväčších svetových projektov plávajúcich fotovoltických elektrární na mori," uviedol Bruce Li, výkonný riaditeľ Huawei Asia-Pacific Enterprise Digital Power Business. „Ako expert na integráciu digitálnych a výkonových elektronických technológií sa spoločnosť Huawei zaviazala pomáhať ľuďom a priemyselným odvetviam na celom svete ťažiť z čistej solárnej energie pomocou svojich inovatívnych riešení Smart PV, ktoré urýchľujú prechod na obnoviteľnú energiu. Tešíme sa na blízku spoluprácu so spoločnosťou Sunseap a na to, že prispejeme do Zeleného plánu Singapuru do roku 2030. "

Podpora „Zeleného plánu" Singapuru pomocou riešení Smart PV Solutions

Invertory Huawei už prispeli ku generovaniu gigawattov elektriny v úžitkových solárnych systémoch na celom svete, čo demonštruje schopnosť spoločnosti úspešne fungovať v akomkoľvek rozsahu a za akýchkoľvek podmienok. Invertory navyše prešli sériou testov korózie soľou a rozptylu tepla, ktoré preukázali svoju odolnosť voči drsnému prostrediu a teplotám v rozmedzí od -55 ° C do 80 ° C. Nasadením invertorov Huawei sa spoločnosti Sunseap podarilo zefektívniť proces prevádzky a údržby (O&M) plávajúcej platformy, ako aj zabrániť hrdzaveniu a všeobecnému opotrebovaniu materiálu.

Okrem výkonnostných výhod zaručuje modulárny dizajn rýchle a ľahké nasadenie s minimálnymi úpravami vyžadovanými na mieste. Takéto ľahké nasadenie bolo ďalším kritickým rozdielom, ktorý viedol spoločnosť Sunseap k výberu spoločnosti Huawei za technologického partnera.

Shawn Tan, viceprezident pre inžinierstvo v Sunseap, uviedol: "Prenosnosť strunových invertorov spoločnosti Huawei bola kľúčovou vlastnosťou, pretože nám umožnila inštalovať invertory priamo na plávajúcu platformu vedľa FV panelov. To eliminovalo potrebu priameho prúdu cez káblové hadice a rozvodnej skrinky, čo znížilo náklady a dobu nasadenia. Vďaka jedinečnému dizajnu invertorov sa teplo odvádza efektívnejšie, čo zvyšuje celkovú spoľahlivosť celého solárneho FV systému. "

Implementáciou inteligentných strunových invertorov spoločnosti Huawei spoločnosť Sunseap tiež zefektívnila proces O&M a jej technici sú teraz schopní pohodlne vykonávať denné rutinné kontroly na diaľku. Wilson Tsen, manažér obchodného rozvoja a riadenia projektov v spoločnosti Sunseap, uviedol: „Vďaka inteligentnému riešeniu Smart PV solution spoločnosti Huawei a inteligentnej platforme O&M dokážeme vykonávať bežné kontroly a servis zariadení, plavákov a kotviacich liniek s väčším pohodlím a ľahkosťou. Technológia spoločnosti Huawei jednoducho mení hru: nielenže dokážeme diagnostikovať problémy závodu na diaľku, ale môžeme ich tiež riešiť bez toho, aby sme boli fyzicky na mieste. "

Dokončenie tohto projektu a čas potrebný na pripojenie k sieti bude, dúfajme, slúžiť ako plán pre ďalšie krajiny s nedostatkom pôdy a husto osídlené krajiny v regióne, ktoré uskutočnia podobné iniciatívy.

Frank Phuan, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ (CEO) spoločnosti Sunseap, poznamenal: „Zelený plán od singapurskej vlády je silným záväzkom proti zmene podnebia a pobrežná plávajúca elektráreň s maximálnym výkonom 5 MW, ktorú tu máme, je len malý krok vpred na ceste k uhlíkovej neutralite. Dúfam, že v budúcnosti budú spoločnosti Sunseap a Huawei aj naďalej prispievať k prostrediu čistej energie tu v Singapure. "

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557953/image_5003324_31596379.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557954/image_5003324_31596489.jpg

