Mieten statt kaufen: Dance bringt erste E-Bike-Generation Dance One auf die Berliner Straßen

- Das Startup der Gründer von SoundCloud und Jimdo rollt nach erfolgreich abgeschlossener Pilotphase seinen Premium-Abo-Service für E-Bikes in Berlin aus.

- Dance Mitglieder nutzen die Vorteile eines E-Bikes zur monatlichen Miete, ohne in den Besitz eines eigenen Fahrrads investieren zu müssen, und profitieren von einem Reparatur- und Concierge-Service auf Abruf.

- Dance One verfügt über einen herausnehmbaren Akku mit 55 Kilometer Reichweite, der unauffällig in den Rahmen integriert ist.

BERLIN, 31. August 2021 /PRNewswire/ -- Berlin ist die erste Metropole, in der Dance nach mehrmonatiger erfolgreich abgeschlossener Pilotphase seinen Premium-Abo-Service für E-Bikes ausrollt und sein erstes E-Bike-Modell Dance One vorstellt. Dance One wird ab heute an Tausende Mitglieder der Dance Community ausgeliefert, die sich innerhalb der letzten Monate via Warteliste für den Abo-Service angemeldet haben. Ziel von Dance ist es, eine Bewegung zu schaffen, die Städte lebenswerter macht – urbane Räume für Menschen, nicht für Autos. Das Unternehmen wurde 2020 von den SoundCloud-Gründern Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung zusammen mit dem Gründer von Jimdo, Christian Springub, gegründet.