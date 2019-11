MiG Corporation a négocié avec les acheteurs potentiels de la version pour l'exportation du MiG-35 sur le salon Dubai Airshow-2019

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son exposition conjointe avec PJSC UAC (la Compagnie aéronautique unifiée russe), MiG Corporation a tenu une série de négociations avec des acheteurs potentiels de la version pour l'exportation de l'avion de chasse multi-rôle MiG-35 et a discuté de la maintenance et de la modernisation des avions fournis par le passé.

« Pendant l'ère soviétique, un certain nombre de pays du Moyen-Orient avaient reçu au total plus de 1 000 avions MiG de deuxième, troisième et quatrième générations. Tous ceux-ci ont fait preuve d'une grande efficacité dans les conflits locaux. Nous offrons désormais nos solutions avancées d'avions de combat pour ce marché : des chasseurs multi-rôles qui présentent la meilleure alliance de coûts intéressants et d'efficacité au combat », a déclaré Ilya Tarasenko, le directeur général de JSC RAC MiG.

La version pour l'exportation du chasseur multi-rôle est équipée d'un radar embarqué actualisé et d'une cellule à géométrie modifiée, qui offre des caractéristiques de maniabilité uniques lorsqu'elle est confrontée avec une charge gravitationnelle pouvant atteindre 9G. Par ailleurs, lors de la conception de la version modifiée pour l'exportation de l'avion, JSC RAC MiG a inventé un système amélioré d'information et de contrôle du poste de pilotage : l'avion est doté pour la première fois des indicateurs multifonctions de nouvelle génération. L'équipement global du MiG-35 comprend un radar actif à balayage électronique (AESA), capable de verrouiller et de suivre jusqu'à 30 cibles aériennes simultanément, un système de reconnaissance optoélectronique, ainsi qu'une station de recherche et de suivi infrarouge pour rechercher, suivre et visualiser des espaces aériens, terrestres et maritimes.

Le MiG-35 est équipé de moteurs RD-33MK qui, alliés aux caractéristiques uniques de la cellule, assurent une maniabilité sans commune mesure, un rapport poussée/poids élevé et une efficacité pour le combat aérien. Le système d'avionique aéroporté modulaire et l'architecture logicielle ouverte permettent d'utiliser toute la gamme disponible d'armements d'avions standards et sophistiqués et d'intégrer les armes du client. L'avion a été présenté pour la première fois au public lors d'une exposition multimédia spéciale située en face du chalet d'exposition de PJSC UAC.

Les visiteurs du Dubai Airshow-2019 ont eu la possibilité d'examiner de plus près le prototype du chasseur multi-rôle MiG-35 lors de l'exposition conjointe avec PJSC UAC dans le pavillon central.

À propos de l'entreprise :

Russian Aircraft Corporation MiG (qui fait partie de PJSC UAC) est une entreprise de cycle complet qui se consacre au développement, à la production, à la distribution, au service après-vente et à la modernisation des avions, ainsi qu'à la formation des pilotes et du personnel technique. La gamme de produits de l'entreprise comprend des chasseurs MiG-29K/KUB et MiG-29M/M2, des chasseurs-intercepteurs MiG-31BM, le tout dernier chasseur MiG-35, ainsi que du matériel pédagogique et de formation. Les concepteurs de RAC MiG travaillent sur la nouvelle génération d'avions, avec ou sans pilote.

