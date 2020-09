Miinto utilise la personnalisation RichRelevance pour générer une croissance de 47% pour les boutiques indépendantes durement touchées par le confinement

- L'un des marchés de la mode les plus dynamiques d'Europe lance une bouée de sauvetage numérique à des milliers de boutiques frappées par les fermetures et inverse la tendance en enregistrant une progression des ventes au cours du premier semestre 2020



COPENHAGUE, Danemark, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Miinto ,un des principaux marchés de la mode en ligne scandinaves, a triplé son activité au cours des trois dernières années et, depuis mars, a enregistré une hausse de 500 % des demandes émanant de magasins de détail indépendants proposant des marques de mode de qualité. En raison de la forte baisse de fréquentation des magasins et étant donné que les consommateurs se tournent vers les achats en ligne pour leurs besoins dans le domaine de la mode, les marchés en ligne comme Miinto sauvent véritablement la mise des détaillants régionaux.

Miinto s'associe à plus de 2 000 détaillants pour présenter plus de 5 000 marques et plus de 500 000 produits actifs, offrant une expérience client supérieure aux acheteurs. Le succès numérique de Miinto s'explique principalement par son investissement dans la personnalisation numérique, l'IA et sa capacité à mettre au point une stratégie numérique sans faille, à tester et à expérimenter les expériences réussies dans les plus brefs délais.

Avec un vaste catalogue de produits en constante évolution, Miinto doit relever des défis tout à fait particuliers. L'entreprise s'appuie sur la plateforme de personnalisation RichRelevance pour aider les consommateurs à trouver des produits pertinents parmi des milliers de pages de produits.

« RichRelevance a changé la donne pour Miinto et nous a permis d'améliorer considérablement l'expérience de nos clients, en la rendant personnelle et pertinente pour chaque utilisateur qui visite notre site web. Chaque jour, nous travaillons main dans la main avec RichRelevance pour utiliser toutes les technologies disponibles, et même en développer de nouvelles, afin d'optimiser en permanence notre expérience sur site et de nous assurer que nous présentons les bons produits aux bons clients au bon moment », a déclaré Paloma Truong, responsable de l'expérience client chez Miinto.

Malthe Cederborg, Group CMO chez Miinto, est persuadé que l'entreprise représente un débouché commercial important pour les détaillants indépendants du monde entier. « Le modèle commercial de Miinto offre aux détaillants partenaires qui répondent à des normes élevées en matière de produits, de disponibilité et de logistique, un modèle simple, mais convaincant pour faire connaître leur entreprise en ligne sur un marché international qui s'étend de la Scandinavie au reste de l'Europe. Pour se lancer, ils n'ont besoin que d'un catalogue de produits et d'une intégration avec la plateforme Miinto, et nous pouvons les y aider. Nous invitons les spécialistes régionaux de la mode à exploiter une large base de consommateurs internationaux en s'associant à Miinto », a déclaré Malthe.

Fort d'un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros l'année dernière, Miinto est une entreprise qui a fait du numérique sa priorité et un exemple pour les autres industries. L'agilité, l'échelle et l'expérience du client sont influencées et gérées par la technologie, même si les environnements commerciaux restent dynamiques et en évolution. Miinto a enregistré une hausse de 19,4 % de son chiffre d'affaires grâce à la personnalisation RichRelevance, par rapport à sa technologie précédente.

Commentant le rôle de la technologie de personnalisation dans le succès de Miinto, Thomas Hakansson, directeur de la réussite des clients chez RichRelevance Europe, a déclaré : « Miinto est une société innovante – que soit pour son modèle commercial ou sa définition de l'expérience client. Ils ont développé avec passion un marché numérique international pour la mode. Leur utilisation de la personnalisation RichRelevance a évolué : se limitant auparavant à des recherches et des recommandations de base sur le site, elle propose désormais des décisions en temps réel alimentées par Xen AI avec contexte client et inventaire dynamique. Elle constitue désormais une arme stratégique pour stimuler la croissance des recettes. . Nous sommes ravis de travailler avec des marchés qui ont des besoins aussi uniques. »

RichRelevance a récemment annoncé la prochaine génération de recommandations de produits dans le cadre de leur nuage de personnalisation, DeepRecs.

