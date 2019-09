Mike Hobday se junta à AntWorks como vice-presidente sênior das regiões do Reino Unido e Irlanda e da Europa

"Estou entusiasmado em fazer parte da equipe da AntWorks. Sua plataforma de automação integrada acelerará a jornada até o conceito One Office, reduzindo escritórios intermediários e administrativos em bancos, seguradoras e no setor público, onde há custos enormes na leitura e no processamento de dados e documentos amplamente não estruturados. Estou aguardando para enfrentar estes desafios com nossos clientes, através das atraentes tecnologias de IA e Automação de Processos Robóticos da AntWorks", disse Mike Hobday .

Asheesh Mehra, cofundador da AntWorks e CEO do grupo, acrescentou: "Mike possui uma compreensão inata do panorama geral da área de automação inteligente como poucos outros demonstram. Sua abordagem de fala direta, sua capacidade de cortar o ruído branco, sua determinação em chegar à essência e resolver os verdadeiros desafios do cliente fazem ele se encaixar perfeitamente na cultura da AntWorks. Estou extremamente seguro de que ele nos ajudará a conduzir a próxima fase de crescimento na Europa com sua profunda compreensão do mercado, seu know-how da indústria e sua reputação inigualável de integridade e execução entre as principais empresas da Europa".

Antes de entrar na AntWorks, Mike foi gerente-geral da IBM Automation da Europa, liderando vendas, design de soluções e alianças de compromissos de automação com tecnologias de IA e de Automação de Processos Robóticos. Ele foi consultor de muitas das empresas da Europa líderes em design de IA e centro de excelência para apoiar a escalabilidade robusta da automação inteligente em células de entrega onshore e offshore. Ele também é um palestrante de renome em importantes conferências sobre design para (4.0) trabalho e automação.

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial e automação inteligente que cria possibilidades novas com dados através da digitalização, automação e inteligência empresarial. Como a primeira e única Plataforma de Automação Integrada (IAP, sigla em inglês) do mundo sustentada por princípios da ciência dos fractais e reconhecimento de padrões que compreende todo tipo de dados, a ANTstein™ SQUARE digitaliza todos os elementos das informações para uma variedade de setores. Acesse www.ant.works para capacitar sua empresa, automatizando processos empresariais complexos de ponto a ponto.

