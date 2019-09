Mike Hobday wechselt als Senior Vice President für die Regionen Großbritannien und Irland sowie Europa zu AntWorks

„Ich freue mich riesig darüber, mich dem Team von AntWorks anzuschließen. Deren Integrated Automation Plattform wird den Weg hin zum One Office beschleunigen und mittlere und Back-Offices in Banken, Versicherungen und im öffentlichen Sektor verkleinern, in denen massive Kosten durch das Lesen und Verarbeiten größtenteils unstrukturierter Daten und Dokumente entstehen. Ich freue mich darauf, diese Herausforderungen mit unseren Kunden durch AntWorks überzeugende KI- und RPA-Technologie anzugehen", sagte Mike Hobday.

Asheesh Mehra, Mitbegründer und Group CEO von AntWorks fügte hinzu: „Mike verfügt über ein angeborenes Verständnis für das große Ganze im intelligenten Automatisierungsbereich, wie es nur wenige besitzen. Durch seine Fähigkeit, die Dinge klar anzusprechen, die Menschen dazu zu bringen, ihm zuzuhören und durch seine Entschlossenheit das zu erreichen was den Kunden am Herzen liegt und deren tatsächliche Herausforderungen zu lösen, ist er eine perfekte Ergänzung für AntWorks. Ich bin mir absolut sicher, dass er uns mit seiner umfassenden Marktkenntnis, seinem Branchen-Know-how und seinem unangefochtenen Ruf für seine Integrität und Ergebnisorientierung, den er unter den führenden Unternehmen Europas genießt, dabei unterstützen wird, unsere nächste Wachstumsphase in Europa voranzutreiben.

Vor seinem Wechsel zu AntWorks war Mike General Manager bei IBM Automation Europe und leitete dort Projekte im Bereich Vertrieb, Lösungsdesign und Allianzen für KI- und RPA-Automatisierung. Er hat viele führende europäische Unternehmen hinsichtlich des Centre-of-Excellence-Design für KI und RPA beraten, um ein nachhaltiges Skalieren intelligenter Automatisierung bei In- und Offshore-Lieferzellen zu unterstützen. Er ist außerdem eine bekannter Hauptredner bei wichtigen Konferenzen zum Thema Design for (4.0) Work and Automation.

Informationen zu AntWorks:

AntWorks™ ist ein internationales Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung, das durch Digitalisierung, Automatisierung und Unternehmensintelligenz neue Möglichkeiten für Daten schafft. ANTstein™ SQUARE digitalisiert als weltweit erste und einzige Integrated-Automation-Plattform (IAP), die durch fraktale Wissenschaftsgrundsätze und Mustererkennung gestützt wird, durch die jeder Datentyp erkannt wird, sämtliche Informationen aus einem breiten Spektrum an Branchen. Besuchen Sie www.ant.works, um Ihr Unternehmen durch die Ende-zu-Ende-Automatisierung komplexer Unternehmensprozesse weiter zu bringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/965262/Mike_Hobday.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpg

Related Links

https://www.ant.works/



SOURCE AntWorks