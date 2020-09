Mike Morhaime se une a veteranos do setor de games para lançar a Dreamhaven™

"Estou animado para trabalhar com pessoas tão talentosas que têm profundo interesse em games e comunidades", disse o CEO da Dreamhaven, Mike Morhaime. "Sempre acreditei no poder dos games para aproximar as pessoas, independentemente de suas origens ou limites. Com a Dreamhaven, vamos criar e compartilhar novas experiências com jogadores em todos os lugares."

A equipe da Dreamhaven tem o objetivo comum de capacitar criadores, ajudar a dar vida a suas ideias e criar experiências originais de games que promovam conexões significativas entre os jogadores.

O Moonshot é liderado por Jason Chayes, Dustin Browder e Ben Thompson. Chayes foi produtor executivo da Blizzard Entertainment, onde liderou a equipe do Hearthstone, diretor sênior da Electronic Arts e, antes disso, liderou equipes de arte na divisão de games da Walt Disney Company. A carreira de 25 anos de Browder inclui funções como Diretor de Games em StarCraft II, Heroes of the Storm, Command and Conquer e The Lord of the Rings. Thompson foi Diretor de Criação em Hearthstone, Diretor de Arte do game de cartas colecionáveis World of Warcraft, com créditos adicionais em Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering. O Moonshot também é o lar de uma equipe de desenvolvedores experientes que trabalharam coletivamente em algumas das franquias mais populares de games.

"A Dreamhaven reúne pessoas incríveis que realmente compartilham nossos valores e estamos muito animados para começar esta nova aventura juntos", disse o diretor do estúdio Moonshot, Jason Chayes. "Embora seja muito cedo, quando pensamos no Moonshot, imaginamos um estúdio que incentiva a curiosidade e a coragem. Queremos ser ousados em nossa abordagem e achamos que a melhor maneira de fazer isso é criando uma cultura centrada na confiança. Essa é a essência de como gostaríamos de trabalhar juntos e também de como gostaríamos de nos conectar com os jogadores no futuro próximo."

O Secret Door é liderado por Chris Sigaty, Alan Dabiri e Eric Dodds, que trabalharam em vários games definidores do gênero. Sigaty trabalhou como produtor executivo em Hearthstone, StarCraft II e Heroes of the Storm, bem como foi produtor-chefe do Warcraft III original. Dodds foi Diretor de Games inicial do Hearthstone e designer veterano de games no World of Warcraft e StarCraft. Dabiri ocupou as funções de Diretor Técnico e Diretor de Games e trabalhou em Warcraft III, StarCraft II e Heroes of the Storm. Eles são acompanhados por uma equipe de desenvolvedores altamente talentosos com ampla experiência no setor e estão começando a explorar novas experiências de games juntos.

"A quantidade de experiência em desenvolvimento e publicação de jogos na Dreamhaven aliada à camaradagem entre nossos estúdios já está proporcionando um ambiente incomparável de colaboração criativa", disse o chefe do estúdio Secret Door, Chris Sigaty. "No Secret Door, somos apaixonados por reunir jogadores de maneiras positivas, ao mesmo tempo em que construímos uma casa sustentável para os criadores. A Dreamhaven está oferecendo tudo o que precisamos para entrarmos em um território desconhecido. Não vemos a hora de outras pessoas se unirem a nós em nossa jornada!"

