Mike Musgnug ergänzt das globale Führungsteam von Discovery Life Sciences als Chief Revenue Officer

ERFAHRENE FÜHRUNGSKRAFT AUS DEM BEREICH BIOWISSENSCHAFTEN WIRD IN DER NEU GESCHAFFENEN FÜHRUNGSPOSITION DIE BESTEHENDEN UND NEUEN UMSATZMÖGLICHKEITEN VON DISCOVERY WEITERENTWICKELN.

HUNTSVILLE, Ala., 9. September 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists™, gab heute bekannt, dass Mike Musgnug als Chief Revenue Officer in das Unternehmen eingetreten ist und an den CEO Glenn Bilawsky berichtet. In dieser neuen Funktion wird Musgnug die strategische und taktische Planung zur Beschleunigung des Umsatzwachstums von Discovery leiten, indem er die Marktakazeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens erhöht und gleichzeitig neue geografische, Produkt- und Servicelinien identifiziert und entwickelt. Er wird auch die Gestaltung und Umsetzung der Vertriebs-, Marketing- und Werbestrategien, Organisationsstrukturen und Ressourcenpläne des Unternehmens leiten. Darüber hinaus berät er bei der globalen Akquisitions-, Vertriebs- und Unternehmensentwicklungsstrategie des Unternehmens.

„Mike kommt mit mehr als zwei Jahrzehnten Führungs- und Managementerfahrung in der Diagnostik- und Biowissenschaftsbranche zu Discovery und hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Kultivierung von marktführenden Assets und Wettbewerbsvorteilen sowohl durch organische als auch durch akquisitorische Wachstumsstrategien", erläuterte Bilawsky. „Er wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass Discovery in jedem der Zielsegmente des Unternehmens weiter expandiert und weltweit steigende Marktanteile erobert. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass Mike sich für Discovery als nächsten Schritt in seiner äußerst erfolgreichen Karriere entschieden hat. Wir sind zuversichtlich, dass er unsere Position als weltweit führender Anbieter von Bioproben- und Biomarker-Dienstleistungen rasch ausbauen wird.

Vor seiner Tätigkeit bei Discovery war Musgnug Vice President und General Manager der Geschäftseinheit Biotechnologie bei Beckman Coulter Life Sciences, einem Unternehmen von Danaher. In dieser Funktion war er für Strategie, Marketing, Betrieb und Lieferketten für vier Produktlinien mit einem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar verantwortlich. Zuvor war er bei Cepheid und Alere in internationalen Segmenten und auf globaler Ebene mit zunehmender Verantwortung in der Vertriebs- und Marketingleitung tätig. Er war auch im Verwaltungsrat von TechLab, einem Diagnostikunternehmen, das von Pharos Capital übernommen wurde. Musgnug erwarb einen Bachelor-Abschluss in Biologie und einen Master-Abschluss in Biowissenschaften/Biotechnologie und Betriebswirtschaft.

„Ich freue mich außerordentlich, dem talentierten Team von Discovery Life Sciences als Chief Revenue Officer beizutreten", kommentierte Musgnug. „Discovery ist der respektierte Marktführer für Bioproben- und Biomarker-Dienstleistungen. Die nächste aggressive Wachstumsphase, die bereits eingeleitet wurde, wird die Entwicklung von diagnostischen Tests und bahnbrechenden Forschungsergebnissen erheblich beschleunigen, um Patienten auf der ganzen Welt lebensrettende Therapien zur Verfügung zu stellen."

Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences sind the biospecimen- and biomarker specialists™ und kombinieren das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelaboren, um Programme der Präzisionsmedizin für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen zu beschleunigen. Wir sind ein führender Anbieter von hochgradig charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien und fachkundigen multimikrobiellen Analysediensten, die die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien vorantreiben.

HudsonAlpha Discovery® ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.

Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit seinen Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schneller zu überwinden und Ergebnisse für wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit zu erhalten. Wir sind Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter www.dls.com.

