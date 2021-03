Михаэль Фролих становится главным управляющим Weber Shandwick по региону EMEA

– Ветерану рекламной индустрии поручено ускорить реализацию комплексных клиентских решений и развитие бизнеса компании в регионе –

ЛОНДОН, 31 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Weber Shandwick, являющаяся одним из ведущих в мире поставщиков комплексных решений в сфере коммуникаций и маркетинга, объявила о приеме на работу Михаэля Фролиха (Michael Frohlich) в качестве ее главного управляющего по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Г-н Фролих занимал руководящие должности в агентствах по связям с общественностью, рекламе и цифровому маркетингу на протяжении более чем двух десятилетий. Сейчас он переходит на работу в Weber Shandwick из компании Ogilvy UK, в которой он являлся высшим должностным лицом и руководил процессом реорганизации ряда разрозненных структурных подразделений в единую сбытовую сеть. Ранее он руководил подразделениями Ogilvy по связям с общественностью как в регионе EMEA, так и в Великобритании.

Его должностные обязанности в компании Weber Shandwick будут включать стимулирование развития ее бизнеса и руководство процессом разработки комплексных решений в сфере коммуникаций и маркетинга для ее клиентов в регионе EMEA, а также сочетание опыта работы в секторе и оказания соответствующих услуг Weber Shandwick с предложениями ее специализированных агентств, осуществляющих деятельность в данном регионе: That Lot, Flipside и Prime Weber Shandwick.

Г-н Frohlich будет подчиняться руководителю отдела развития бизнеса компании Weber Shandwick Сьюзен Хоу (Susan Howe), которая отвечает за это направление работы во всех регионах ее деятельности. Кроме того, по словам президента и генерального директора компании Weber Shandwick Гейла Хаймана (Gail Heimann), г-н Фролих будет руководить реализацией «Всемирной программы преобразований» — первой инициативой в данной отрасли, ориентированной на продвижение и экспорт новаторских подходов к расширению границ деятельности из региона EMEA по всему миру, а также стимулирование разработки клиентоориентированных решений в мировом масштабе.

«Михаэль реализует планируемые изменения на практике, — сказал г-н Хайман. — Он смелый мыслитель и опытный стратег, относящийся к лидерам, которые стремятся к лучшему и вселяют лучшее во всех окружающих. Он превосходно дополняет нашу команду».

Г-жа Хоу добавила к этому следующее: «Опыт практической работы Михаэля в вопросах стимулирования, координации деятельности и формирования комплексных предложений, в которых сегодня нуждаются клиенты, не имеет себе равных. Его глубокие знания в сфере развития коммуникаций в сочетании с опытом руководства многопрофильными компаниями принесут невероятную пользу нашему и без того эффективному руководящему звену и оперативным подразделениям в регионе EMEA».

За период своей трудовой деятельности, превышающий два десятилетия, г-н Фролих занимал высшие руководящие должности как в узкоспециализированных, так и в крупных сетевых агентствах, включая Ogilvy, Bell Pottinger, Resonate Communications, VCCP и Shine Communications. Он обладает обширными знаниями в области маркетинга и коммуникаций, включая стратегию бренда, рекламу, связи с общественностью, взаимодействие с социальными платформами, цифровой контент, работа со СМИ, проектирование и производство. Кроме того, г-н Фролих широко известен среди клиентов: совсем недавно он возглавлял единую команду, сформированную холдингом WPP для обслуживания авиакомпании British Airways. Его руководство принесло в коллекцию несколько отраслевых наград, включая премию "2020 Head of Agency (Integrated Marketing)" («Лучший руководитель агентства 2020 года (интегрированный маркетинг)»), присуждаемую журналом Campaign. Он был одним из трех глав британских компаний, получивших звание "Most Promising Young UK Business Leader" («Самый перспективный руководитель бизнеса в Великобритании»). Кроме того, его имя вносилось в PRWeek UK Power Book на протяжении пяти лет подряд.

«Компания Weber Shandwick сделала смелые шаги в сферах цифровизации, внедрения новаторских идей, развития аналитики и организационных преобразований, направленные на превращение агентства в авторитетного делового партнера, способного решать проблемы, с которыми сталкиваются не только руководители коммуникационных подразделений, но также и генеральные/коммерческие директора компаний. Я искренне надеюсь стать неотъемлемой частью этой необыкновенной компании и работать с ее руководством над вопросами ее дальнейшего развития исходя из наших общих представлений о будущем», — заявил г-н Фролих.

Weber Shandwick EMEA — одно из наиболее известных агентств в данном регионе, завоевавшее более 700 наград за 16 лет своей деятельности на 16 рынках, включая 27 «Каннских львов». Достижения Weber Shandwick в регионе способствовали неоднократному признанию компании на мировом уровне, включая звание "Global Agency of the Decade" («Лучшее мировое агентство десятилетия»), присужденное ей в 2020 году журналом PRovoke.

