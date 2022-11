Mil veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos recibirán asistencia para el pago de viviendas de The Home Depot Foundation para honrar el Día de los Veteranos

Cerca de $14.5 millones en fondos adicionales de la Fundación promoverán causas relacionadas con los veteranos a través de organizaciones sin fines de lucro asociadas

ATLANTA, 11 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con el fin de honrar el Día de los Veteranos, The Home Depot Foundation sorprenderá a 1,000 veteranos de los Estados Unidos en todo el país con asistencia para el pago de alquileres e hipotecas del mes de diciembre. Muchos de estos veteranos habían enfrentado la falta de techo antes de obtener vivienda de apoyo permanente en instalaciones operadas por socios de la Fundación de larga data, entre los que se incluyen U.S.VETS, Volunteers of America y Quest Communities.

"Esta asistencia para el pago de viviendas es solo una de las formas en que The Home Depot Foundation y la compañía están comprometidas a apoyar y agradecer a quienes prestaron servicios a nuestra nación", expresó Ted Decker, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "Con más de 35,000 asociados veteranos, militares activos y cónyuges de militares, estamos profundamente comprometidos a servir a la comunidad militar a través de la misión de la Fundación de ofrecer a los veteranos viviendas seguras y asequibles, y oportunidades de capacitación en oficios calificados, así como a través de los programas y beneficios de la compañía que apoyan a los asociados y clientes veteranos".

La nueva financiación de subvenciones amplía aún más la misión de The Home Depot Foundation

Como parte de su compromiso de invertir 500 millones de dólares en causas relacionadas con los veteranos para 2025, The Home Depot Foundation también ha otorgado casi $14.5 millones en nuevos fondos a varias de sus organizaciones sin fines de lucro asociadas, que apoyarán principalmente las iniciativas de vivienda para los veteranos en los Estados Unidos. Los $14.5 millones adicionales permitirán ampliar la misión conjunta de la Fundación y sus socios a fin de servir a los veteranos en formas significativas como las siguientes:

Más de $2 .2 millones en fondos para Operation Homefront que proporcionarán una vivienda mejorada a más de 200 veteranos a través de reparaciones del hogar, viviendas transitorias y asistencia financiera esencial.

.2 millones en fondos para Operation Homefront que proporcionarán una vivienda mejorada a más de 200 veteranos a través de reparaciones del hogar, viviendas transitorias y asistencia financiera esencial. Una subvención de $2 .5 millones a Semper Fi & America's Fund que financiará más de 260 arreglos, reformas y adaptaciones de viviendas para veteranos con discapacidades derivadas de su servicio.

.5 millones a & America's Fund que financiará más de 260 arreglos, reformas y adaptaciones de viviendas para veteranos con discapacidades derivadas de su servicio. $2 .5 millones a Habitat for Humanity International que les permitirán a filiales en todo el país completar 130 reparaciones críticas para los veteranos a través del programa Repair Corps.

.5 millones a Habitat for Humanity International que les permitirán a filiales en todo el país completar 130 reparaciones críticas para los veteranos a través del programa Repair Corps. Otra subvención de $1 .6 millones que financiará un nuevo programa integrado que se suma a las misiones de Home Builders Institute (HBI) y Habitat for Humanity. Esta subvención incluye el programa Path to Pro de HBI y la Fundación, el cual, entre otras iniciativas, ofrece capacitación y certificación gratuitas en oficios calificados a miembros del servicio en retiro en 10 bases militares o cerca de estas, junto con filiales locales de Habitat alrededor de las bases. Los estudiantes de Path to Pro construirán nuevas viviendas junto con los futuros propietarios de Habitat, recibirán capacitación para el trabajo y establecerán conexiones con la industria, a la vez que ayudarán a crear viviendas más asequibles en las comunidades militares que rodean las 10 bases.

"Desde 2011, The Home Depot Foundation ha sido fundamental en nuestros esfuerzos por servir a quienes han servido con valentía a nuestro país", señaló Julie Laird Davis, vicepresidenta de Asociaciones de Marketing Corporativas y de Causas de Habitat for Humanity International. "Su generosidad nos permitirá identificar y ayudar a un mayor número de veteranos cuyas viviendas tienen necesidades críticas de reparación, así como ofrecer oportunidades para que los miembros del servicio que están en transición de las fuerzas militares utilicen sus habilidades y construyan viviendas asequibles en sus comunidades".

Team Depot completará cientos de proyectos de servicio

The Home Depot Foundation y Team Depot, la fuerza voluntaria de asociados de The Home Depot, también planean completar cientos de proyectos de servicio en todo el país a fin de honrar el Día de los Veteranos como parte de la campaña anual Operation Surprise de la Fundación. En alianza con socios nacionales como Semper Fi & America's Fund, Operation Homefront y Team Rubicon, así como con organizaciones sin fines de lucro locales, cada uno de estos proyectos beneficiará a los héroes y comunidades de nuestra nación donde viven y trabajan los asociados de The Home Depot.

"Team Depot ha prestado servicio voluntario a veteranos durante casi 1.4 millones de horas desde 2011", comentó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "La dedicación de nuestros asociados a servir a sus comunidades locales es lo que le permite a la Fundación generar un impacto tan grande en todo el país. A través de siembras, construcciones, pinturas, renovaciones y más, nuestra familia de sangre anaranjada sigue dando un paso adelante por los veteranos de una manera contundente".

Home Depot Foundation tiene la misión de marcar una diferencia en la vida y la vivienda de los veteranos y se comprometió a invertir $500 millones a 2025 para causas relacionadas con ellos. Desde 2011, The Home Depot Foundation ha donado más de $400 millones para apoyar causas relacionadas con los veteranos y ha construido o mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. Súmese a la conversación usando #OperationSurprise y siga esta etiqueta para conocer cómo la Fundación servirá a los veteranos esta temporada de generosidad.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation, la división sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales y capacitar a técnicos calificados a fin de cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. La Fundación se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro. Para obtener más información sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/403438/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation

SOURCE The Home Depot Foundation