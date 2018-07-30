MILAN Automotive GmbH представила гиперкар MILAN RED

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Спорткар MILAN RED, выпуск которого будет ограничен всего 99 единицами, станет первым автомобилем, созданным MILAN Automotive GmbH, и уже сейчас может похвалиться фантастическими характеристиками:

1 325 лошадиных сил при собственной массе корпуса в 1 300 килограммов позволяют гиперкару разгоняться от нуля до сотни всего за 2,47 секунд и нестись со скоростью, далеко превышающей 400 км/ч.

Столь впечатляющую мощь автомобилю обеспечивает 6,2-литровый двигатель V8 Quad Turbo с задним приводом, функционирующий без какой-либо электроподдержки и разработанный компанией AVL - знаменитым поставщиком оборудования для ведущих автопроизводителей мира, а также для гонок Формула-1.

В «генеалогическом древе»" MILAN RED представлены все передовые австрийские предприятия автомобильной индустрии:

кроме штрийской AVL к созданию спорткара свою руку приложили известный разработчик симуляционных технологий AVL List, один из ближайших партнеров Формулы-1, и PANKL Racing Systems, производящий эксклюзивные кронштейны для заднего колеса SLM.

И вот теперь настало время раскрыть один из самых впечатляющих секретов MILAN RED: впервые в истории автомобилей, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, поперечные рычаги подвески MILAN RED будут изготовлены полностью из карбона. «Автором» этой сенсационной детали является компания PEAK Technology из Верхней Австрии.

Еще одним дополнительным элементом - на этот раз в контексте потрясающего дизайна интерьера, - является визуализация сердцебиения водителя.

Являясь абсолютно бескомпромиссным во всех аспектах, MILAN RED неизменно будет привлекать к себе внимание. Потрясающей возможностью обладать одним из этих редких автомобилей, стоимость которого колеблется вокруг 2 млн. евро, уже вдохновились 18 любителей авторедкостей.

Как заявил главный исполнительный директор MILAN Automotive GmbH Маркус Фукс:

«Сегодня у вас есть выбор: вы можете управлять высокотехнологичной и искусно оформленной машиной, буквально троном на колесах, или автомобилем, преследующим лишь одну цель: притягивать к себе внимание, затмевая всех. И здесь в игру вступаем мы».

О компании MILAN Automotive GmbH:

MILAN Automotive GmbH - единственный австрийский автопроизводитель, создающий спортивные гиперкары.

Генеральный директор компании Маркус Фукс - бывший автогонщик, обладающий самыми глубоким пониманием скорости и располагающий широчайшей сетью профессиональных контактов в данной сфере.

Зигфрид Вольф (Siegfried Wolf), один из талантливейших европейских менеджеров, выступает консультантом совета директоров компании.

Собственные подразделения дизайна и технического проектирования Milan Automotive тесно сотрудничали в процессе реализации идеи молодого виртуоза, воплощенной в этом технологическом шедевре.

Контактная информация:



г-жа Моника Оттермайр (Monika Ottermayr), PR и маркетинг



Тел: +43-676-6-1212-04



E-Mail: office@milan-automotive.com



Web: https://www.milan-automotive.com/media

Компания:



MILAN Automotive GmbH



Aredstr. 29, 2544 Leobersdorf, Austria, Europe