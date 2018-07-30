MILAN Automotive GmbH представила гиперкар MILAN RED
04:00 ET
ЛЕОБЕРСДОРФ, Австрия, July 30, 2018 /PRNewswire/ --
Автомобиль, идущий против течения. Именно такой концепции придерживается главный исполнительный директор MILAN Automotive GmbH 36-летний австриец Маркус Фукс (Markus Fux), выводя на автотрассу самые передовые «ноу-хау» австрийских компаний - бескомпромиссные с точки зрения дизайна и техники, - воплощенные в новом поколении гиперкаров: MILAN RED. Автомобиль, названный в честь красного коршуна - MILAN RED в переводе на английский, - разработан командой выдающихся специалистов, в очередной раз объединивших свои навыки и знания в области скоростных рекордов, проектирования и создания наполненных адреналином впечатлений от вождения.
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/723338/MILAN_RED_from_MILAN_Automotive.jpg )
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/723337/MILAN_RED.jpg )
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/723339/MILAN_Automotive.jpg )
Спорткар MILAN RED, выпуск которого будет ограничен всего 99 единицами, станет первым автомобилем, созданным MILAN Automotive GmbH, и уже сейчас может похвалиться фантастическими характеристиками:
1 325 лошадиных сил при собственной массе корпуса в 1 300 килограммов позволяют гиперкару разгоняться от нуля до сотни всего за 2,47 секунд и нестись со скоростью, далеко превышающей 400 км/ч.
Столь впечатляющую мощь автомобилю обеспечивает 6,2-литровый двигатель V8 Quad Turbo с задним приводом, функционирующий без какой-либо электроподдержки и разработанный компанией AVL - знаменитым поставщиком оборудования для ведущих автопроизводителей мира, а также для гонок Формула-1.
В «генеалогическом древе»" MILAN RED представлены все передовые австрийские предприятия автомобильной индустрии:
кроме штрийской AVL к созданию спорткара свою руку приложили известный разработчик симуляционных технологий AVL List, один из ближайших партнеров Формулы-1, и PANKL Racing Systems, производящий эксклюзивные кронштейны для заднего колеса SLM.
И вот теперь настало время раскрыть один из самых впечатляющих секретов MILAN RED: впервые в истории автомобилей, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, поперечные рычаги подвески MILAN RED будут изготовлены полностью из карбона. «Автором» этой сенсационной детали является компания PEAK Technology из Верхней Австрии.
Еще одним дополнительным элементом - на этот раз в контексте потрясающего дизайна интерьера, - является визуализация сердцебиения водителя.
Являясь абсолютно бескомпромиссным во всех аспектах, MILAN RED неизменно будет привлекать к себе внимание. Потрясающей возможностью обладать одним из этих редких автомобилей, стоимость которого колеблется вокруг 2 млн. евро, уже вдохновились 18 любителей авторедкостей.
Как заявил главный исполнительный директор MILAN Automotive GmbH Маркус Фукс:
«Сегодня у вас есть выбор: вы можете управлять высокотехнологичной и искусно оформленной машиной, буквально троном на колесах, или автомобилем, преследующим лишь одну цель: притягивать к себе внимание, затмевая всех. И здесь в игру вступаем мы».
О компании MILAN Automotive GmbH:
MILAN Automotive GmbH - единственный австрийский автопроизводитель, создающий спортивные гиперкары.
Генеральный директор компании Маркус Фукс - бывший автогонщик, обладающий самыми глубоким пониманием скорости и располагающий широчайшей сетью профессиональных контактов в данной сфере.
Зигфрид Вольф (Siegfried Wolf), один из талантливейших европейских менеджеров, выступает консультантом совета директоров компании.
Собственные подразделения дизайна и технического проектирования Milan Automotive тесно сотрудничали в процессе реализации идеи молодого виртуоза, воплощенной в этом технологическом шедевре.
Контактная информация:
г-жа Моника Оттермайр (Monika Ottermayr), PR и маркетинг
Тел: +43-676-6-1212-04
E-Mail: office@milan-automotive.com
Web: https://www.milan-automotive.com/media
Компания:
MILAN Automotive GmbH
Aredstr. 29, 2544 Leobersdorf, Austria, Europe