MILAN Automotive GmbH dévoile l'hypercar MILAN RED

En édition limitée avec seulement 99 exemplaires, la MILAN RED sera la première du genre fabriquée par MILAN Automotive GmbH. Elle est dotée d'une liste impressionnante de caractéristiques :

1 325 chevaux conjugués à un poids mort de 1 300 kilos, propulsant la MILAN RED de 0 à 100 km/h en seulement 2,47 secondes pour finalement dépasser largement les 400 km/h.

Cette explosion de puissance est issue du moteur arrière V8 Quad Turbo de 6,2 litres qui fonctionne entièrement sans support électrique et est fabriqué par AVL, fournisseur de sociétés automobiles mondiales et de Formule 1.

La lignée de MILAN RED comprend les principales entreprises autrichiennes dans le secteur automobile :

Aux côtés d'AVL basé en Styrie, nous retrouvons la technologie de simulation d'AVL List - un partenaire de développement de la Formule 1 - et PANKL Racing Systems qui met au point des porte-roues SLM exclusifs.

À ce stade, l'un des points forts de la MILAN RED peut être révélé : pour la première fois dans l'histoire des voitures autorisées sur la voie publique, les triangles de suspension de la MILAN RED seront entièrement fabriqués à partir de carbone. Cette sensation est produite par PEAK Technology de Haute-Autriche.

La visualisation du rythme cardiaque du conducteur est un autre ajout spécial en phase avec le superbe design de l'habitacle.

L'absence de compromis concernant tous les aspects de la MILAN RED sera toujours une priorité absolue. La formidable opportunité de posséder l'une de ces exceptionnelles voitures rares, dont le coût s'élève à près des 2 millions d'euros, a déjà inspiré 18 amateurs de voitures qui souhaitent ajouter la MILAN RED à leur collection.

Déclaration de Markus Fux, PDG de MILAN Automotive GmbH :

« Aujourd'hui, on peut conduire une voiture artistique, un monstre high-tech, un trône sur quatre roues ou une voiture qui n'a qu'un seul but : voler la vedette à tout le monde. Et c'est là que nous entrons en jeu. »

À propos de MILAN Automotive GmbH :

MILAN Automotive GmbH est un constructeur automobile autrichien, le premier et unique fabricant d'hypercars fabriquées en Autriche.

Markus Fux, PDG de la société et ancien pilote de course, possède une excellente compréhension de la vitesse et un vaste réseau de contacts dans le monde des courses automobiles.

Siegfried Wolf, l'un des principaux dirigeants européens, agit en qualité de conseiller du conseil d'administration.

Les départements internes de design et technique de Milan Automotive ont travaillé en étroite collaboration pour mettre en œuvre l'idée d'un jeune artiste talentueux dans ce chef-d'œuvre technique.

