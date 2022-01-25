Milan Laser Hair Removal 成為美國最大型的激光脫毛公司

位於喬治亞州桑迪斯普林斯的 Milan Laser 標誌著公司的第 165 個營業據點。

News provided by

Milan Laser Hair Removal

Jan 25, 2022, 07:18 ET

內布拉斯加州奧馬哈2022年1月25日 /美通社/ -- Milan Laser Hair Removal 正式成為美國最大型的激光脫毛服務供應商，展望豐盛的一年。這項成就適逢在喬治亞州桑迪斯普林斯的最新據點開業。這所新的服務中心位於 City Springs 的 The Plaza，是這間激光脫毛巨頭的第 165 個據點。

Milan Laser Hair Removal 聯合創辦人兼行政總裁 Shikhar Saxena 醫生說： 「我們很高興獲正式稱為第一！ 雖然發生疫情，但 Milan 在過去兩年仍穩定成長，全賴我們的安全守則、治療成效和顧客的信賴。」

自 2012 年開設以來，Milan Laser 不會在服務過程向客戶推銷任何脫毛療程，與其他醫學美容及激光脫毛服務供應商截然不同。公司的獨家 Unlimited Package™（無限套餐）包括購買的每個身體部位。這項獨特的組合服務為顧客在購買的任何身體部位提供無限次治療。雖然顧客平均在 7 至 10 次治療後，已 95% 沒有生長體毛。這是 Milan Laser 以實惠價格保證每位顧客的治療結果終生有效，而且更無意外成本或額外費用。如果顧客旅行或遷移，其激光脫毛服務套餐會伴隨左右，可以在 Milan Laser 全美各地 165 個（並繼續增加）的據點接受治療。

每位顧客都可獲得度身訂造的治療計劃，達到渴望的永久效果，而且每次治療都以激光脫毛的黃金標準 Candela GentleMax Pro 完成脫毛。這種雙波長激光將 Alexandrite 和 Nd: YAG laser 技術整合到一部機器中，使治療所有膚色變得更容易和安全。此外，內置低溫製冷噴霧劑可保護皮膚，令治療比蜜蠟脫毛更無痛。 

Milan Laser 營運總監 Colleen Papek 表示：「我們是全國首屈一指的激光脫毛服務供應商，真是太好。這個行業正在不斷增長，我們相信隨著我們繼續擴展，將會在營業據點數目和顧客滿意度方面保持首位。這是成為這個市場一份子的大好時機。」

Milan Laser Hair Removal 的激光脫毛專家很高興能為以實惠價格，為每位顧客提供光滑皮膚的快樂。這就是為何每位顧客都獲准使用 Milan Laser 提供的經濟實惠、免利息的付款計劃，讓他們可以選擇全額支付或每月低額分期付款。 

如欲了解更多關於最新分店和特色或預約免費諮詢，請瀏覽 www.milanlaser.com。 

關於 Milan Laser Hair Removal
Milan Laser Hair Removal  2012 年由兩位獲得委員會認證的醫療醫生於內布拉斯加州奧瑪哈成立，是美國最大的激光脫毛公司。公司在 23 個州擁有 160 個營業據點，在全美擁有 1,000 多名員工，他們也是頂級僱主。他們只提供脫毛服務，每月進行 3 萬多次激光療程。在安全、無判斷的環境中，Milan Laser 為所有性別和膚色提供了生命長期的結果，而所有治療方法都由訓練有素的醫療專業人員執行。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.milanlaser.com 

傳媒聯絡人：
Bettia Williamson
公共關係 
電郵：[email protected] 
電話：
(914) 309-1808

Milan Laser Hair Removal

SOURCE Milan Laser Hair Removal

Also from this source

Milan Laser Hair Removal成为美国最大激光脱毛公司...

Milan Laser Hair Removal se convierte en la mayor compañía de...

Explore

More news releases in similar topics