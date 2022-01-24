Milan Laser Hair Removal成为美国最大激光脱毛公司

内布拉斯加州奥马哈市2022年1月25日 /美通社/ -- 在正式成为美国最大的激光脱毛服务提供商之后，Milan Laser Hair Removal有望在新的一年实现重大进展。这一成就的取得恰逢该公司在乔治亚州桑迪斯普林斯的最新业务地点开业之际。新诊所位于The Plaza at City Springs，是这家激光脱毛行业巨头的第165个营业点。

Milan Laser Hair Removal联合创办人兼首席执行官Shikhar Saxena表示： “我们非常高兴能正式获得第一称号！ 尽管发生了新冠疫情，但在过去几年中Milan取得了如此稳定的增长，这确证了我们的安全方案、我们治疗方法的有效性以及我们的客户忠诚度。”

自2012年第一家门店开业以来，Milan Laser从未采用按疗程销售激光脱毛服务的做法，这使其有别于医学水疗和其他激光脱毛提供商。该公司的独家Unlimited Package™ 包含在顾客购买的每个身体脱毛区域服务中。这种独特的套餐服务为客户购买的任何身体部位服务提供无限次治疗——尽管客户平均在7至10次治疗后即可达到脱毛95%。Milan Laser通过这种方式以经济实惠的价格确保每位客户的终身脱毛效果，让客户无需支付意外开销或附加费用。如果客户旅行或搬家，其激光脱毛套餐也随之迁移，因为客户可以在Milan Laser遍布全国的165家（数量还在增加！）门店的任何一家接受治疗。

每位客户都有定制的治疗计划，提供他们所期望的永久性效果，每一次治疗都采用作为激光脱毛黄金标准的Candela GentleMax Pro来完成。这种双波长激光将Alexandrite和Nd: YAG激光技术结合到同一台机器中，因此可以方便安全地用于所有肤色的肌肤。此外，内置制冷镇静喷雾还可保护皮肤，使治疗不像蜜蜡脱毛那样疼痛。

Milan Laser首席运营官Colleen Papek表示：“能够获得美国排名第一的激光脱毛服务提供商称号，我们感到非常高兴。这是一个不断增长的行业，随着业务的继续扩张，我们有信心在门店数量和客户满意度方面均保持第一。现在是参与这个市场的极好时机。”

Milan Laser的激光脱毛专家热忱服务，让每个人都能以实惠的价格享受到光滑肌肤带来的快乐。 正因为如此，每位客户都获准使用Milan Laser的一款实惠的无息支付方案，可以选择全款支付或按月分期小额付款。

如需了解有关该公司最新门店和优惠以及预约免费咨询，请访问www.milanlaser.com。

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关于Milan Laser Hair Removal

Milan Laser Hair Removal由两名获医学专科认证的医生于2012年在内布拉斯加州的奥马哈创立，是美国最大的激光脱毛服务提供商。公司在23个州开设了超过160家门店，在全美国有1000多名员工，因此也是一家大型雇主机构。激光脱毛是公司经营的唯一业务，每个月提供超过3万次治疗。Milan Laser在安全、不对客户进行评判的环境中为所有性别和肤色的人士提供永久性疗效，所有治疗都由训练有素的医疗专业人员进行。如需更多信息，请访问www.milanlaser.com。

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