Mild Orange kündigt Europatournee 2019 an

LONDON, 19. Februar 2019 /PRNewswire/ -- Nach dem weltweiten Erfolg des Debütalbums „Foreplay" hat Mild Orange heute die Europatournee 2019 angekündigt, die im Mai beginnt und die Band durch 19 Städte führen wird. Im Rahmen der „Foreplay" Live-Tour findet auch ein Konzert auf dem angesehenen All Points East Festival statt, welches das Festivaldebüt von Mild Orange bedeutet. Die Band spielt am selben Tag wie The Strokes. Dies ist die erste Gelegenheit, zu der das junge Quartett seine kraftvolle Live-Show in Europa zeigen wird. Zwei vorige Tourneen in Neuseeland waren ausverkauft.

Eintrittskarten für die Tournee gehen am Freitag, 22. Februar 10:00 Uhr Ortszeit (GMT) in den freien Verkauf. Ein vollständiger Tourneeplan von Mild Orange mit allen Daten ist an diese Pressemitteilung angehängt. Weitere Informationen sind unter Mild Orange zu erhalten.

Die Konzerte von Mild Orange im Rahmen der Europatournee 2019:

*Änderungen der Daten, Veranstaltungsorte und Städte sind vorbehalten.

1. Mai: A38 – Budapest, Ungarn

2. Mai: B72 – Wien, Österreich

3. Mai: Zehner – München, Deutschland

4. Mai: Kantine AM Berghain – Berlin, Deutschland

6. Mai: Nochtwache – Hamburg, Deutschland

7. Mai: Vega – Kopenhagen, Dänemark

8. Mai: Atlas – Aarhus, Dänemark

10. Mai: Pop-Up – Paris, Frankreich

11. Mai: DOK – Gent, Belgien

13. Mai: Paradiso – Amsterdam, Niederlande

15. Mai: Blue Shell – Köln, Deutschland

16. Mai: ISC Club – Bern, Schweiz

17. Mai: Royal – Baden, Schweiz

18. Mai: Biko Club – Mailand, Italien

21. Mai: Tempo Club – Madrid, Spanien

23. Mai: Hoxton Bar – London, England

25. Mai: All Points East Festival – London, England

28. Mai: Broadcast – Glasgow, Schottland

29. Mai: Worksman's Club – Dublin, Irland

30. Mai: Plugd – Cork, Irland

Informationen zu Mild Orange

Der Sound von Mild Orange stammt aus Dunedin in Neuseeland. Das von Mild Orange selbst produzierte Debütalbum „Foreplay" wurde im April 2018 unabhängig veröffentlicht. Das Album erwarb sich mit der Ohrwurm-Single „Some Feeling", die auf YouTube mehr als 6 Millionen Mal abgespielt wurde, international von selbst ein großes Publikum. Mild Orange beziehen ihre Energie und Vibes aus der Lust an eleganten Sounds und stellen an ihr Publikum ganz schlicht die Bitte: „melt with us".

SOURCE Mild Orange