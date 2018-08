Miles Software conclut un partenariat stratégique avec State Bank of Mauritius Group pour lancer MoneyWare à l'échelle de la banque et de NBFC

MUMBAI, Inde, DUBAÏ, Émirats arabes unis et PORT-LOUIS, Maurice, August 13, 2018 /PRNewswire/ --

Miles Software, le géant mondial de la fintech dans le secteur de la gestion de patrimoine, de portefeuille, d'actifs et de garde, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec SBM Bank (Mauritius) Ltd (SBM) et SBM (NBFC) Holdings Ltd, en vue de lancer sa plateforme technologique phare MoneyWare à l'échelle de la banque et de NBFC.

SBM est l'une des plus grandes banques de Maurice. Le partenariat intègre l'objectif de SBM d'être le principal et le plus sûr prestataire de services financiers à Maurice et au-delà, l'expertise des marchés financiers de Miles, les capacités de la plateforme MoneyWare en matière de gestion privée de patrimoine, de garde, d'évaluation et de comptabilité, de secrétariat financier, de gestion d'actifs et de portefeuille pour les clients du secteur du courtage.

Samir Khare, le directeur des systèmes d'information de SBM (Mauritius) Ltd, a révélé : « SBM confirme son leadership dans le secteur des services financiers dans la région et grâce à cette entente stratégique avec Miles Software, la banque pourra renforcer cette position avec des solutions encore plus innovantes et des normes plus élevées en matière de service clientèle. Nous sommes convaincus que la suite MoneyWare - dont certains modules sont déjà mis en œuvre et actifs -, assurera à SBM une offre de produits et de services à ses clients et une meilleure expérience bancaire. Il s'agit d'une relation stratégique à long terme avec la société mondiale de technologie bancaire privée et nous sommes encouragés par leur excellence opérationnelle, l'évolutivité de leurs solutions, leur direction éclairée et le dévouement de leur équipe. »

Milan Ganatra, le PDG de Miles Software, a déclaré : « SBM est une marque forte réellement représentative de sa clientèle hors ligne et en ligne. Nous restons fidèles à notre stratégie et nous menons à bien nos initiatives stratégiques avec discipline, ce qui assurera davantage d'affaires et de rentabilité à la banque. Miles Software s'implique pour asseoir une forte présence en Afrique continentale tout en jetant les bases d'un meilleur accès. »

SBM Group : SBM Holdings Ltd (l'entité du groupe) est une société de portefeuille de placement financier cotée à la Bourse de Maurice. Forte d'une capitalisation boursière de 23,4 milliards de roupies mauriciennes (MUR) au 30 avril 2018, SBM Holdings Ltd est la troisième plus grande capitalisation boursière à Maurice. SBM Holdings Ltd est active dans les services bancaires, les services financiers non bancaires ainsi que les placements non financiers. Le Groupe est présent à Maurice, au Kenya, en Inde et à Madagascar.

Miles Software : un géant mondial de la fintech dans le secteur de la gestion de patrimoine, de portefeuille et d'actifs. MoneyWare, son produit phare, est classé n°1 des solutions de gestion bancaire privée (SLT 2016-18, IBS Intelligence, UK).