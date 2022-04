Milkman Technologies nimmt am Resilient Supply Chain Startup Programm für SAP.iO teil

In dieser bisher größten Kohorte ist Milkman Technologies dank seiner SaaS-Technologie für Flottenmanagement und Käuferinteraktion das einzige Start-up-Unternehmen in der Kategorie „Letzte Meile". Während seiner Teilnahme am SAP.iO-Programm will das Unternehmen das SAP Digital Supply Chain-Portfolio erweitern, indem es eine verbesserte Auftragstransparenz und eine frühere Einbindung der Kunden ermöglicht.