Milkman Technologies rejoint le programme de démarrage de SAP.iO pour des chaînes d'approvisionnement résilientes

Dans cette cohorte, la plus importante à ce jour, Milkman Technologies est la seule startup dans la catégorie du dernier kilomètre grâce à sa technologie SaaS pour la gestion de la flotte et l'interaction avec les acheteurs. Au cours de sa participation au programme SAP.iO, l'entreprise vise à étendre le portefeuille de la chaîne d'approvisionnement numérique de SAP en offrant une meilleure visibilité des commandes et une implication plus rapide des acheteurs, contribuant ainsi à améliorer l'expérience client grâce à une gouvernance automatisée du dernier kilomètre.

Antonio Perini, PDG de Milkman Technologies, a commenté : « Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'intégrer la plateforme de livraison à domicile de Milkman au portefeuille de la chaîne d'approvisionnement numérique de SAP. Merci aux experts, aux partenaires et aux clients de SAP d'avoir sélectionné notre innovation dans la catégorie du dernier kilomètre pour les organisations ayant des opérations directes auprès des consommateurs. »

À propos de SAP.iO

SAP.iO fournit de nouveaux partenariats et produits pour SAP grâce à l'accélération et au développement de l'innovation des startups, ainsi qu'à l'incubation des entreprises de salariés. SAP.iO rassemble des innovateurs de chaque région, industrie et secteur d'activité pour transformer la façon dont les entreprises fonctionnent. Depuis 2017, SAP.iO a aidé plus de 400 startups externes et entreprises internes à accélérer leur croissance tout en permettant à des milliers de clients SAP d'accéder à l'innovation. Pour plus d'informations, consultez le site http://sap.io/ .

À propos de Milkman Technologies

Milkman Technologies propose une solution de livraison à domicile centrée sur le consommateur qui permet aux organisations d'augmenter leur rentabilité grâce à des options de livraison pratiques et rentables.

Basée sur des algorithmes optimisés par l'IA, la plateforme de livraison à domicile de Milkman offre aux acheteurs des options de livraison durables et une visibilité complète du parcours de commande pour une véritable promesse de livraison.

Les entreprises publiques MediaMarkt, Poste Italiane, et bien d'autres ont déjà adopté la plateforme Milkman pour offrir un parcours client de qualité supérieure.

Pour plus d'informations :

www.milkmantechnologies.com

LinkedIn

Instagram

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https ://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1801087/milkman_sap_announcement.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1608406/Milkman_Technologies_logo.jpg

SOURCE Milkman Technologies