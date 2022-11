Million Dollar - A primeira empresa no metaverso imobiliário

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os NFTs, que significam tokens não fungíveis, são um conceito que reúne as pessoas. Desde artes à música ao conteúdo exclusivo e eventos VIP, o ecossistema de NFTs oferece muito aos usuários. O metaverso permite que os usuários se envolvam em atividades da vida real em realidade virtual (RV). Você pode possuir roupas, comprar sapatos e até mesmo terras. E isso habilitou a transformação de projetos dos NFTs no metaverso. Um desses projetos que foi transformado é a Million Dollar Metaverse - a primeira empresa imobiliária no metaverso.

Million Dollar - The First Real Estate Metaverse Company

Sobre a Million Dollar



A Million Dollar é a primeira empresa imobiliária no metaverso com um conceito de NFT Collection, como corretores do sexo masculino, corretores do sexo feminino, terrenos e outras propriedades. A plataforma é construída no sistema de blockchain Ethereum. A comunidade continua expandindo, e os usuários podem se tornar proprietários de imóveis - comprando e vendendo terras para gerar receita.

Declaração de missão



A plataforma da Million Dollar é uma ampla oportunidade para as pessoas que não podem investir em propriedades físicas devido à falta de conhecimento para se tornarem corretores de imóveis. Criaremos um espaço que permitirá a você conectar-se com clientes em potencial. Os compradores e vendedores (participantes dos projetos) coexistirão, e as transações acontecerão de forma mais rápida e fácil. "Acreditamos que o setor imobiliário poderá ser mais divertido sem comprometer a renda potencial dos participantes dos projetos. Assim, a socialização e a tecnologia podem coexistir no setor imobiliário – este é o alvo futuro da Million Dollar Metaverse." (Sebastian F. Baciu - CEO)

Como funciona



As coleções de NFTs na Million Dollar incluem corretoras, propriedades e terras. A corretora é um personagem masculino com mais de 350 características únicas. Cada atributo é classificado como Smart-Casual, Formal ou Elegant. Essas categorias determinam os pacotes exclusivos que a corretora pode acessar.

O que destaca o projeto da Million Dollar?

Uma corretora oferece aos titulares mais oportunidades para obtenção de receita passiva e ativa.

A base da comunidade não tem monopólio em termos de tomada de decisões.

O nível de segurança da plataforma é alto e criptografado.

Todos os usuários podem acessar a plataforma e postar suas propriedades.

A comunidade compreende especialistas em criptomoedas que contribuem para o desenvolvimento do projeto.

A equipe de projeto



A Million Dolar é um projeto excepcional, principalmente em razão do impacto de desenvolvedores e entusiastas experientes como Web3, setor imobiliário, TI, marketing e design de blockchain. Como resultado, os usuários têm a garantia do crescimento e estabelecimento contínuos da comunidade.

