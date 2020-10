MIM Software Inc. kondigt CE-goedkeuring aan voor kwantitatieve SPECT-reconstructie

CLEVELAND, 20 oktober 2020 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., een toonaangevende wereldwijde leverancier van software voor medische beeldvorming, heeft aangekondigd dat het CE-goedkeuring heeft gekregen voor SPECTRA Quant™, zijn product voor kwantitatieve SPECT-reconstructie. Het heeft ook goedkeuring gekregen voor SPECTRA Recon™, zijn leveranciers-onafhankelijke SPECT-reconstructiemethode. De CE-goedkeuring stelt een leveranciers-onafhankelijke tool voor kwantitatieve SPECT/CT-reconstructie voor clinici in Europa voor.

De combinatie van SPECTRA Quant en SPECTRA Recon biedt een leveranciers-onafhankelijk SPECT-platform dat gebruikt kan worden met bestaande SPECT/CT-camera's. Het platform maakt iteratieve reconstructie, CT-gebaseerde dempingscorrectie, energievenstergebaseerde scattercorrectie, diepte-afhankelijk resolutieherstel en conversie van tellingen naar activiteit (Bq/ml en SUV) mogelijk.

"SPECTRA Quant en SPECTRA Recon bieden een opwindende kans in de nucleaire geneeskunde, omdat kwantitatieve SPECT betere mogelijkheden onthult voor het monitoren, diagnosticeren en voorspellen van de respons, naast toepassingen voor dosimetrie", aldus Aaron Nelson, MD, Chief Medical Officer van MIM Software Inc.

SPECTRA Quant en SPECTRA Recon maken deel uit van de uitgebreide oplossing voor nucleaire geneeskunde van MIM Software, waardoor artsen en technologen kunnen samenwerken door gebruik te maken van een gemeenschappelijk platform en een set hulpmiddelen voor PET/CT, SPECT en MRI.

SPECTRA Quant maakt ook deel uit van MIM SurePlan™ MRT, de gepersonaliseerde dosimetrieoplossing van MIM Software, waarmee de geabsorbeerde doses van moleculaire-radiotherapieprocedures berekend kunnen worden.

MIM Software zal SPECTRA Quant, SPECTRA Recon, en zijn uitgebreide reeks andere oplossingen voor nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming toelichten tijdens het 33e jaarlijkse EANM-congres, dat virtueel plaatsvindt van 22 tot 30 oktober. Deelnemers die een demonstratie willen bekijken, kunnen de virtuele stand van MIM Software bezoeken.

Over MIM Software Inc.

MIM Software Inc. zet zich in om de patiëntenzorg te verbeteren door innovatieve oplossingen voor beeldvorming op het gebied van radiotherapie, radiologie, nucleaire geneeskunde, neuroimaging en cardiale beeldvorming aan te bieden. MIM Software, met hoofdkantoor in Cleveland, OH, is een particulier bedrijf met kantoren wereldwijd.

U vindt meer informatie over MIM Software via www.mimsoftware.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709760/MIM_Software_Logo.jpg

Related Links

http://www.mimvista.com



SOURCE MIM Software Inc.