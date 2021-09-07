MIM Software Inc. объявляет о сегментации ИИ и возможностях одноточечной дозиметрии для молекулярной радиотерапии

КЛИВЛЕНД, 7 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания MIM Software Inc., являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков программного обеспечения для медицинской визуализации, сегодня объявила о внедрении инноваций в MIM SurePlan™ MRT — свой программный пакет для молекулярной радиотерапии.

MIM SurePlan MRT получил CE Mark для новых моделей сегментации искусственного интеллекта (ИИ), упрощающих процесс контурирования для дозиметрии. Сегментация на основе искусственного интеллекта обеспечивает значительную экономию времени и улучшенные результаты по сравнению с ручной и атласной сегментацией.

В дополнение к этим новым моделям сегментации искусственного интеллекта MIM SurePlan MRT теперь включает в себя два одноточечных метода: подход Hänscheid и подход с анализом предварительной информации.

В подходе Hänscheid используется единая ОФЭКТ-КТ, получаемая в тщательно выбранный момент времени после каждого цикла терапии для расчета поглощенной дозы. В подходе с анализом предварительной информации используется информация о кривой активность-время, получаемая с нескольких ОФЭКТ-КТ после первого цикла для расчета дозы на оставшиеся циклы, а в каждом из оставшихся циклов используется только одна ОФЭКТ-КТ.

Эти методы дают дополнительный инструментарий для MIM SurePlan MRT, чтобы врачи имели возможность производить дозиметрию в тех ситуациях, когда они не могут получить несколько ОФЭКТ-КТ для пациентов.

«Мы выявили, что двумя наиболее распространенными препятствиями для внедрения клинической дозиметрии являются управление ресурсами и логистика, связанные с получением нескольких изображений, — сообщил директор по рынку ядерной медицины компании MIM Software Тим Адамс (Tim Adams). — Наша цель относительно этих новых дополнений к MIM SurePlan MRT заключается в том, чтобы сделать измерение поглощенных доз практически применимым как для клиник, так и для пациентов за счет устранения ряда препятствий, связанных с традиционными дозиметрическими подходами».

Эти новые модели сегментации искусственного интеллекта могут быть доступны не во всех странах. За информацией об их доступности в своем регионе обращайтесь в местное представительство компании MIM Software.

Информация о MIM Software Inc.

MIM Software Inc. — частная компания с динамичной рабочей средой. Ее штаб-квартира находится в Кливленде (шт. Огайо), а зарубежные представительства располагаются в Пекине, Чэнду и Брюсселе.

MIM Software реализует свою продукцию по всему миру для центров визуализации, больниц, специализированных клиник, научно-исследовательских организаций и фармацевтических компаний. Продукция компании используется более чем в 3000 центрах по всему миру, свыше 500 из которых находятся за пределами США.

Компания MIM Software Inc. стремится к повышению качества медицинского обслуживания пациентов за счет предоставления клиентоориентированных и инновационных средств визуализации в таких областях, как рентгенология, ядерная медицина, нейровизуализация, кардиография и радиационная онкология.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.mimsoftware.com.

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SOURCE MIM Software Inc.