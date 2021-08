MIM Software Inc. reçoit le marquage CE pour la dosimétrie MAA SPECT/CT

CLEVELAND, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de logiciels d'imagerie médicale, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le marquage CE pour la dosimétrie SPECT/CT basée sur le voxel MAA par le biais de son produit MIM SurePlan™ LiverY90.

Le MIM SurePlan LiverY90 fournit une planification de l'activité avant le traitement, des outils permettant de gagner du temps pour la segmentation du foie et des tumeurs, un enregistrement déformable et une dosimétrie post-traitement pour les radiologues interventionnels et les professionnels de médecine nucléaire qui traitent les tumeurs hépatiques à l'aide de microsphères radioactives, notamment les SIR-Spheres®. Le logiciel permet aux médecins de calculer rapidement la dose délivrée par les microsphères afin d'améliorer les décisions de traitement et les soins aux patients.

« Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de dosimétrie, les radiologues interventionnels peuvent efficacement effectuer la planification de l'activité avant le traitement en utilisant les formules traditionnellement fournies par les fabricants de microsphères, ainsi que profiter de la simulation de dosimétrie basée sur le voxel MAA », a déclaré Aaron Nelson, MD., directeur médical de MIM Software. « Nous sommes ravis de proposer cette offre à la communauté de la radiologie interventionnelle et nous sommes impatients de voir l'impact sur les soins aux patients. »

L'obtention du marquage CE développe le partenariat que MIM Software a conclu avec Sirtex en février 2020, qui a autorisé les équipes commerciales spécialisées de Sirtex aux États-Unis, en Europe et sur d'autres marchés mondiaux clés à proposer une solution complète, INSYTEY90, qui comprend le MIM SurePlan™ LiverY90 et des microsphères en résine SIR-Spheres Y-90 pour améliorer la précision du traitement des patients atteints de tumeurs hépatiques.

« Le MIM SurePlan LiverY90 est devenu un outil précieux pour les médecins lors du traitement des patients atteints de SIR-Spheres », a déclaré Kevin Smith, directeur général de Sirtex. « Nous félicitons MIM Software pour cet accomplissement et nous sommes impatients de continuer à faire progresser les soins aux patients en tant que partenaires. »

À propos de MIM Software Inc.

MIM Software Inc. est une société privée avec un environnement de travail dynamique. Son siège social est à Cleveland, Ohio et elle possède des bureaux internationaux à Beijing, Chengdu et Bruxelles. Ces bureaux, dotés de tout le personnel nécessaire, gèrent le support des applications ainsi que les efforts de vente et d'ingénierie pour les marchés européens et asiatiques, respectivement.

MIM Software vend ses produits dans le monde entier à des centres d'imagerie, des hôpitaux, des cliniques spécialisées, des organismes de recherche et des sociétés pharmaceutiques. Les produits de la société sont utilisés dans plus de 3 000 centres dans le monde, dont plus de 500 sont situés en-dehors des États-Unis. Le logiciel MIM Software est utilisé dans 16 des 20 meilleurs hôpitaux figurant dans le classement des hôpitaux « U.S. News & World Report Hospital Rankings & Ratings ».

MIM Software Inc. s'engage à améliorer les soins aux patients en fournissant des solutions d'imagerie innovantes et axées sur le client dans les domaines de la radiologie, de la médecine nucléaire, de la neuro-imagerie, de l'imagerie cardiaque et de la radio-oncologie.

À propos de Sirtex

Sirtex est une entreprise mondiale de soins de santé ayant des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Europe et en Asie, qui s'efforce d'améliorer les résultats des personnes atteintes de cancer. Le produit phare actuel de Sirtex est une radiothérapie ciblée pour le cancer du foie appelée les microsphères de résine SIR-Spheres® Y-90. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sirtex.com. SIR-Spheres® est une marque déposée de Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

Aux États-Unis, les microsphères de résine SIR-Spheres Y-90 ont reçu l'autorisation de mise sur le marché (PMA) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et sont indiquées pour le traitement des tumeurs hépatiques métastatiques non résécables issues du cancer colorectal primaire, en association avec une chimiothérapie par artère intrahépatique utilisant la floxuridine. Les microsphères de résine SIR-Spheres Y-90 sont approuvées pour le traitement des tumeurs hépatiques inopérables dans l'Union européenne.

