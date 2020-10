MIM Software Inc. reçoit le marquage CE pour la reconstruction d'images en tomographie d'émission monophotonique quantitative

CLEVELAND, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., un important fournisseur mondial de logiciels d'imagerie médicale, a annoncé avoir reçu le marquage CE pour son produit de reconstruction d'images en tomographie d'émission monophotonique (TEMP) quantitative, SPECTRA Quant™. Elle a également reçu le marquage pour sa méthode de reconstruction d'images TEMP indépendante, SPECTRA Recon™. L'obtention du marquage CE offre un outil de reconstruction d'images TEMP/TDM (tomodensitométrie) quantitative indépendant aux cliniciens en Europe.

L'association de SPECTRA Quant et de SPECTRA Recon fournit une plateforme TEMP indépendante qui peut être utilisée avec les appareils d'imagerie TEMP et TDM existants. La plateforme permet la reconstruction itérative, la correction d'atténuation par tomodensitométrie, la correction de diffusion basée sur la fenêtre d'énergie, la correction de la perte de résolution avec la profondeur et la conversion du nombre d'itérations en activités (Bq/ml et SUV).

« SPECTRA Quant et SPECTRA Recon présentent une occasion formidable pour la médecine nucléaire, alors que la tomographie d'émission monophotonique quantitative dévoile davantage de possibilités en matière de suivi des réponses, de diagnostic et de pronostic, en plus des applications pour la dosimétrie », a déclaré Aaron Nelson, M. D., médecin en chef de MIM Software Inc.

SPECTRA Quant et SPECTRA Recon font partie de la solution complète de MIM Software pour le domaine de la médecine nucléaire, qui permet aux médecins et aux technologues de travailler ensemble par l'entremise d'une plateforme et d'un ensemble d'outils communs pour l'imagerie en tomographie par émission de positons (TEP) ou tomodensitométrie (TDM), en TEMP et pour l'imagerie en résonance magnétique (IRM).

SPECTRA Quant est également compris dans la solution de dosimétrie personnalisée de MIM Software, MIM SurePlan™ MRT, permettant le calcul des doses absorbées d'après les procédures de radiothérapie moléculaire.

MIM Software présentera SPECTRA Quant, SPECTRA Recon et sa vaste gamme d'autres solutions d'imagerie moléculaire et pour le domaine de la médecine nucléaire au cours du 33e congrès annuel de l'Association européenne de la médecine nucléaire (EANM), qui se tiendra virtuellement du 22 au 30 octobre. Les participants qui voudront voir une démonstration pourront visiter le stand virtuel de MIM Software.

À propos de MIM Software Inc.

MIM Software Inc. s'engage à améliorer les soins prodigués aux patients en fournissant des solutions d'imagerie novatrices dans les domaines de la radio-oncologique, de la radiologie, de la médecine nucléaire, de la neuroimagerie et de l'imagerie cardiaque. MIM Software, dont le siège social est situé à Cleveland, en Ohio, est une société privée avec des bureaux dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur MIM Software, consultez le site www.mimsoftware.com.

