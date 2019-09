MIND présente des innovations de pointe en matière de pièces automobiles à l'IAA 2019

« Nous sommes absolument ravis de présenter nos dernières innovations lors de cette édition de l'IAA, l'un des événements les plus stimulants de sa catégorie », a déclaré Michael Babo, le Président de MIND. « La rapidité, la réactivité, l'ingénierie simultanée et la fiabilité forment nos valeurs fondamentales, que nous matérialisons en alimentant sans cesse notre réserve d'innovation et en développant de nouvelles capacités. Poursuivant nos objectifs de fournir connectivité, individualisation, sécurité, confort et efficacité énergétique à nos clients du monde entier, nous nous attachons à livrer des produits exceptionnels alliant qualité et rentabilité. »

MIND s'est forgé une belle réputation dans le secteur car il s'applique à créer des produits fiables et robustes, ayant fait leurs preuves sur route et sur piste, dans des conditions extrêmes lors de courses automobiles longue distance. Ses experts locaux et étrangers de premier plan, ses équipes professionnelles de R-D et ses installations de pointe de R-D, jouent un rôle clé dans sa capacité à élaborer des technologies ultramodernes.

Dans le domaine de l'optoélectronique, MIND supervise la conception, la mise au point et la fabrication de systèmes d'éclairage innovants, comprenant les feux avant et arrière intelligents, les modules LED et les pilotes électroniques/unités de commande électronique (UCE). Pour cette seule année, plus de 1,2 million de véhicules seront entièrement équipés d'éclairage MIND, allant des feux avant et arrière aux feux antibrouillard, en passant par les petites lampes intérieures. En parallèle, son volume de production de modules LED dépasse déjà les 2,8 millions d'unités.

Pour ce qui est du système thermique, MIND propose des solutions visant à assurer l'efficacité énergétique pour prolonger le kilométrage du véhicule et le confort de l'habitacle. Parmi ses produits, citons les systèmes de gestion thermique des véhicules, le chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ultrafin et silencieux et les modules avant. Pour renforcer le confort de l'habitacle, MIND met actuellement au point un système reposant sur l'IA pouvant anticiper les préférences de température des passagers.

Concernant son système électrique, MIND met au point et produit actuellement des systèmes de câblage véhicule basse et haute tension, et dispose de plus de 100 brevets et droits de propriété intellectuelle. Ses produits comprennent les faisceaux plats et souples, les boîtiers de sécurité intelligents, les faisceaux de fibres optiques de divertissement et les boîtiers de raccordement haute tension. MIND fournit plus d'un million de systèmes de faisceaux de véhicule par an.

À propos de MIND

MIND est un équipementier automobile de premier rang, comptant trois divisions : optoélectronique, système thermique et système électrique. Nouvel acteur sur la scène internationale, MIND est attaché à ses valeurs fondamentales de rapidité et de réactivité, œuvrant de concert avec ses clients et ses partenaires tout au long de la chaîne logistique pour mettre au point des solutions communes, de la première ébauche à la production. MIND dispose actuellement de huit usines en Chine et de quatre sites de R-D à Baoding, Tianjin, Chongqing et Shanghai. Parmi ses plus de 7 400 employés, 800 sont des ingénieurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.mind-ea.cn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/997519/MIND_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/997520/MIND_2.jpg

Related Links

http://www.mind-ea.cn



SOURCE MIND