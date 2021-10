MindMaze obtient un financement de 125 millions de dollars pour accélérer la commercialisation et l'expansion de sa plateforme de neurothérapie numérique

MindMaze est le leader mondial de la neurothérapie numérique, offrant à la fois des solutions d'évaluations et de thérapies numériques tout au long du continuum de soins dans plus de vingt pays à des milliers de patients souffrant de troubles neurologiques. La société collabore actuellement avec environ quatre-vingt-dix prestataires de soins et possède un portefeuille de produits qui a reçu trois autorisations de la FDA et quatre marquage CE pour huit indications cliniques. La plate-forme innovante de neurothérapie numérique développée par MindMaze repose sur plus de soixante-dix familles de brevets et combine un contenu thérapeutique numérique interactif, personnalisé, protocolisé, quantifié et gamifié complété par des périphériques intelligents qui ciblent deux domaines de soins distincts : la neuro-réhabilitation et la neuro-restauration. MindMaze travaille en partenariat avec des institutions académiques et médicales de premier plan, notamment la faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins, le Mount Sinai Health System et l'Université de Californie à San Francisco (UCSF) aux États-Unis, le Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV) et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse, l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) et l'Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer (IM2A) en France, afin de développer et de démontrer l'efficacité de ses produits.

« MindMaze se consacre à l'amélioration de la vie des patients du monde entier grâce au développement de nouveaux produits thérapeutiques numériques pour le traitement de maladies neurologiques graves. Nous avons construit la principale plate-forme numérique de santé qui aborde de manière globale les défis cognitifs et moteurs du corps entier associés aux principales affections neurologiques. Nous pensons que les exigences d'une population mondiale vieillissante rendent nos solutions propriétaires éprouvées plus critiques que jamais », a déclaré le Dr. Tej Tadi, PhD, fondateur et PDG de MindMaze. « Cet investissement d'AlbaCore nous permettra d'accélérer le déploiement de notre plateforme déjà éprouvée de neuro-réhabilitation et de faire progresser la commercialisation de nos solutions de neuro-restauration basées sur des évidences cliniques dans les cas d'accident vasculaire cérébral, de traumatisme cérébral, de vieillissement et de maladie de Parkinson. Une voie à suivre consistera à établir des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques pour promouvoir la restauration du cerveau en combinant notre approche thérapeutique numérique avec la découverte de médicaments émergents. Nous sommes ravis de nous associer à AlbaCore alors que nous construisons la principale plate-forme universelle pour la santé et la récupération du cerveau. Ce financement permettra à notre équipe dédiée et à nos partenaires de progresser dans notre mission d'aider les patients à se rétablir, à apprendre et à s'adapter grâce aux neurosciences avancées et à la thérapie numérique.

David Allen, directeur associé et directeur des investissements d'AlbaCore Capital Group, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à MindMaze et de renforcer leur mission d'une importance cruciale pour changer le visage de la santé et de la récupération du cerveau grâce à des outils numériques avancés. Chez AlbaCore, nous cherchons à être un fournisseur de solutions créatives avec le partenariat au cœur de tout ce que nous faisons. Nous pensons que MindMaze est bien placé pour améliorer considérablement les soins de millions de patients, et avec ce nouveau capital, la société pourra évoluer rapidement. »

Citi a agi en tant qu'agent de placement exclusif dans la transaction.

A propos de MindMaze

MindMaze est le leader mondial des solutions neuro-thérapeutiques numériques (DTx) dont la mission est d'accélérer la capacité du cerveau à récupérer, à apprendre et à s'adapter. Avec plus d'une décennie de travail à l'intersection des neurosciences, des bio-signaux, de l'ingénierie, de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle, sa division des soins de santé s'attaque à certains des problèmes les plus difficiles en neurologie, notamment les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, en créant la plate-forme universelle pour la santé et la récupération du cerveau par des interventions thérapeutiques numériques uniques. Les thérapies neuro-numériques pionnières de MindMaze, approuvées par la FDA et marquées CE, accélèrent le rétablissement des patients souffrants de nombreuses affections neurologiques critiques. Fondée en 2012 par le PDG Dr Tej Tadi, MindMaze est la première licorne suisse avec des bureaux à Lausanne, Baltimore, Londres, Paris et Mumbai.

Plus d'information disponible sur www.mindmaze.com.

A propos de AlbaCore Capital Group

AlbaCore Capital Group est l'un des principaux investisseurs spécialisés en crédit en Europe, se concentrant sur les marchés du crédit aux entreprises publiques et privées. L'équipe d'investissement senior investit avec cette stratégie hybride depuis plus d'une décennie. Fondée en 2016, AlbaCore a investi plus de 17 milliards de dollars pour des fonds de pension mondiaux, des fonds souverains, des consultants, des compagnies d'assurance, des family offices et des fonds de dotation. AlbaCore s'efforce de surperformer constamment le marché à long terme tout en protégeant le capital des investisseurs. Le processus de sélection de crédit est basé sur la recherche fondamentale en mettant l'accent sur la préservation du capital, les facteurs ESG et les rendements ajustés au risque. Basée à Londres avec des bureaux à New York et Dublin, AlbaCore a une approche de partenariat avec des valeurs au centre de la communauté AlbaCore.

