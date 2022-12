MindRank annonce l'approbation par la FDA de la demande d'autorisation de mise sur le marché du MDR-001, un nouvel agoniste des récepteurs GLP-1 pour le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité

SHANGHAI et HANGZHOU, Chine, 27 décembre 2022 /PRNewswire/ -- MindRank, une société de découverte de médicaments basée sur l'intelligence artificielle (IA), annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le dossier « Investigational New Drug (IND) application » de la société pour le MDR-001, un agoniste du récepteur du peptide 1 de type glucagon (GLP-1 RA) oral à petite molécule, pour le traitement de l'obésité et du diabète sucré de type 2 (T2DM), respectivement. MindRank prévoit de lancer une étude de sécurité de phase I au cours du premier trimestre 2023.

Grâce à la plateforme de découverte de médicaments par IA exclusive de Mindrank, Molecule Pro™, il n'a fallu que 19 mois à l'entreprise pour obtenir l'approbation IND depuis le lancement du programme MDR-001. Avec moins de 100 composés chimiques synthétisés et testés, le candidat préclinique a été découvert.

« En facilitant la conception de nouvelles petites molécules aux propriétés similaires à celles des médicaments, nous pensons que notre plateforme d'intelligence artificielle peut améliorer de manière significative l'efficacité de la R&D préclinique. L'approbation IND de MDR-001 par la FDA est une validation solide du potentiel de notre plateforme d'intelligence artificielle », a déclaré Zhangming Niu, PDG de MindRank. Cela annonce la transition de MindRank d'une société de biotechnologie de stade de découverte à une société de biotechnologie de stade clinique utilisant l'IA.

À propos du MDR-001

MDR-001 est une nouvelle petite molécule GLP-1 RA biodisponible par voie orale, découverte à l'aide de la plateforme d'IA propriétaire de MindRank, Molecule Pro™. Dans les études précliniques complètes, MDR-001 a démontré une excellente puissance et sélectivité fonctionnelles, avec des propriétés ADME et une biodisponibilité orale favorables, ainsi qu'une pharmacocinétique et une tolérabilité souhaitables. Les profils supérieurs d'efficacité et de sécurité précliniques de MDR-001 indiquent son meilleur potentiel dans sa catégorie pour les indications de l'obésité et du DT2 avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

À propos de MindRank

MindRank est une société de découverte de médicaments basée sur l'intelligence artificielle (IA). En s'appuyant sur sa plateforme d'IA exclusive, Molecule Pro, la société vise à accélérer considérablement le processus de découverte de médicaments et à fournir des médicaments à petites molécules présentant des profils d'efficacité et de sécurité souhaitables.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mindrank.ai .

