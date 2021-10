Mindray améliore l'efficacité clinique et la fiabilité des diagnostics dans le secteur médical grâce au nouveau système à ultrasons TE9 POC

SHENZHEN, Chine, 9 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), leader mondial dans le développement et la fourniture de dispositifs et de solutions médicales, a annoncé aujourd'hui le lancement de son dernier système d'échographie au Point d'Intervention (POC), le TE9, doté d'un écran plus grand pour une meilleure visualisation, d'outils intelligents pour les milieux en évolution rapide, et du tout premier Auto GA (Gastric Antrum) du domaine. Auto GA identifie automatiquement le bord de l'antre gastrique et calcule la surface d'un seul coup d'œil sur l'écran, ce qui est utile pour évaluer le contenu gastrique et d'une grande valeur clinique pour des décisions rapides concernant l'aptitude du patient à subir une intervention chirurgicale.