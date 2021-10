Mindray apporta maggiore efficienza clinica e maggiore fiducia diagnostica al settore medico con il nuovo sistema POC a ultrasuoni TE9

SHENZHEN, Cina, 9 ottobre 2021 /PRNewswire/-- Mindray (SZSE: 300760), leader globale nello sviluppo e nella fornitura di dispositivi e soluzioni medicali, ha annunciato oggi il lancio del suo ultimo sistema a ultrasuoni Point-of-Care (POC), TE9, dotato di uno schermo più grande per una visualizzazione avanzata, strumenti intelligenti per ambienti ad alta velocità e la prima Auto GA (Gastric Antrum) del settore. Auto GA individua automaticamente il bordo dell'antro gastrico e calcola l'area con un singolo tocco di schermo, utile per valutare il contenuto gastrico e di grande valore clinico per decisioni rapide in merito all'idoneità del paziente all'intervento chirurgico.