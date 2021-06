Mindray definieert de toekomst van beeldtechnologieën met nieuwe oplossingen voor algemene beeldvorming, de gezondheidszorg voor vrouwen en cardiologische echografie

"Al meer dan 30 jaar zit innovatie diep geworteld in het DNA van Mindray. Nu ziekenhuissystemen groeien en uitbreiden, is het voor de zorgsector noodzakelijk om verder te gaan dan het ontwerpen van individuele producten en om gekoppelde zorgoplossingen te ontwikkelen. Met deze holistische visie kunnen we de zorgervaring van patiënten verbeteren en tegelijkertijd helpen de klinische capaciteit uit te breiden", aldus He Xujin, General Manager van Mindray Medical Imaging Systems. "De lancering van onze nieuwste echografie-oplossingen is een mijlpaal voor Mindray, aangezien we doorgaan met het pionieren van nieuwe platforms volgens de richtlijn 'Innovation Defines'."