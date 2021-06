Mindray definiert die Zukunft der Bildgebungstechnologien mit neuen Ultraschalllösungen für die Allgemeine Bildgebung, Gynäkologie und Kardiologie

„Seit über 30 Jahren ist Innovation tief in der DNA von Mindray verwurzelt. Mit wachsenden und expandierenden Krankenhaussystemen ist es für die Gesundheitsbranche unerlässlich, über die Entwicklung einzelner Produkte hinauszugehen und vernetzte Gesundheitslösungen zu entwickeln. Mit dieser ganzheitlichen Sichtweise können wir eine verbesserte Gesundheitsversorgung für Patienten sicherstellen und gleichzeitig dazu beitragen, die klinischen Kapazitäten zu erweitern", so He Xujin, General Manager von Mindray Medical Imaging Systems. „Die Einführung unserer neuesten Ultraschalllösungen ist ein Meilenstein für Mindray, da wir weiterhin neue Plattformen unter dem Leitsatz ‚Innovation Defines' entwickeln."