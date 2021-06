Mindray lança sistema de ultrassom Resona I9, revolucionando a geração de imagem geral

O Resona I9 foi desenvolvido com base nos conhecimentos aprofundados da Mindray em cenários clínicos complexos, sendo um sistema de ultrassom de última geração equipado com as tecnologias mais recentes. Oferecendo inovação em todos os aspectos, o Resona I9 apresenta um painel de controle personalizável, estrutura dobrável a um metro de altura, vida útil da bateria estendida e design super silencioso, recursos que ajudam a reduzir a fadiga ao mínimo durante as varreduras. A revolucionária plataforma ZST+ da Mindray impulsiona o sistema e o eleva a um nível incomparável em sua classe, oferecendo qualidade de imagem excepcional para infinitas soluções de imagem.

"Na Mindray, estamos constantemente nos esforçando para oferecer melhores soluções de saúde para os profissionais da área médica. Para isso, precisamos compreender profundamente nossos clientes, ser inspirados por seu trabalho diário e aproveitar esses insights para oferecer inovações que façam a diferença em seu fluxo de trabalho. O Resona I9 evoluiu com as novas demandas de diagnóstico por imagem e inclui um conjunto de recursos inovadores, todos impulsionados por nossa avançada plataforma ZST+", declarou He Xujin, gerente geral da divisão de sistemas de imagens da Mindray.

O painel de controle iConsole do Resona I9 apresenta um design inovador e layout adaptável para diferentes cenários clínicos. Suas chaves E-ink são customizáveis para as funções usadas com mais frequência durante as varreduras, enquanto o painel de controle flutuante de espaço completo pode ser ajustado para melhor utilização do espaço, permitindo que o Resona I9 atenda facilmente a várias necessidades de varredura para os pacientes. Esses elementos revolucionários de design permitem novas possibilidades para exames de ultrassom e melhoram a eficiência do fluxo de trabalho desde o início.

A Elastografia de Toque Sonoro (Sound Touch Elastography - STE) com alta taxa de quadros (HiFR) da solução oferece ondas de cisalhamento consistentes e acesso preciso à rigidez do tecido para trazer detecção de movimento mais sensível para maior estabilidade e precisão durante as varreduras. O Resona I9 também está equipado com análise automática de lesões padrão Smart Breast e Smart Thyroid, o que reduz o tempo de exame para uma varredura mais eficaz.

Com seus recursos inovadores e flexibilidade ilimitada de varredura, o Resona I9 da Mindray oferece aos médicos as ferramentas abrangentes necessárias para um tratamento de diagnóstico mais preciso, permitindo maior confiança no diagnóstico para melhor atendimento ao paciente.

