Mindray lance la Série ePM, la quatrième génération de moniteurs de surveillance pour les patients en soins de gravité intermédiaire

Quatrième génération très attendue des moniteurs de surveillance Mindray pour les patients en soins de gravité intermédiaire, la Série ePM offre une excellente expérience visuelle, un fonctionnement intelligent, des mesures physiologiques précises, un flux de tâches fluide et des options de connectivité complètes pour des situations hospitalières exigeantes, comme les salles de soins intensifs, les unités de convalescence, les unités de soins subaigus et les services de soins généraux.

« Intégrant des décennies de renseignements cliniques, nos nouveaux moniteurs de surveillance des patients de la Série ePM sont conçus pour éliminer les sources d'irritation de nos clients pour ce qui est de la surveillance dans les soins de gravité intermédiaire », explique Sabrina Lin, directrice principale des activités PMLS chez Mindray.

Fondée sur la philosophie de la simplicité, la Série ePM offre une expérience utilisateur de type téléphone portable. Premier moniteur à prendre en charge le fonctionnement par gestes sur le marché des moniteurs de surveillance pour les patients en soins de gravité intermédiaire, elle est facile à utiliser sans sacrifier la fonctionnalité. Le flux de tâches efficace grâce à une interface utilisateur conviviale permet aux soignants d'accéder aux fonctions courantes en moins de 2 étapes.

La Série ePM est dotée de plusieurs applications cliniques d'assistance (CAA), comme des résultats d'alerte précoce (EWS) automatisés, qui aident les soignants à détecter la détérioration de l'état des patients plus rapidement et avec une plus grande précision. D'autres outils de mesure sont spécialement conçus pour accroître la sécurité des nouveau-nés dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN).

Dans de nombreux cas, les patients en soins de gravité intermédiaire sont conscients et bougent, ce qui entraîne des ingérences non intentionnelles mais non souhaitées et de fausses alertes pendant la surveillance. Cela est de nature à accroître la charge de travail déjà lourde pour les soignants, entraînant un accroissement du risque de lassitude aux alertes.

La Série ePM est dotée de la technologie innovante CrozFusion™, qui allie et analyse les pléthysmographies SpO 2 et les ECG afin de réduire de 50 % les fausses alertes d'arythmie et d'accroître de 30 % la précision du rythme cardiaque et de fréquence du pouls*.

Avec une connexion transparente à la station centrale ou au système électronique de dossiers médicaux (EMR) de l'hôpital, la Série ePM permet une surveillance sur le lieu d'intervention, que ce soit au chevet ou lors des déplacements.

Tirant parti des atouts des trois dernières générations (Séries 509, PM-9000 et iPM), les moniteurs de surveillance des patients de la Série ePM posent un nouveau jalon dans l'évolution de la technologie Mindray pour la surveillance des patients en soins de gravité intermédiaire.

« La Série ePM représente à merveille notre mission : des technologies médicales sophistiquées pour rendre les soins plus accessibles », ajoute Huang Haitao, vice-président de Mindray.

* Source : base de données de fusion multiparamètres de Mindray.

