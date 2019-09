Mindray Lance son nouveau défibrillateur BeneHeart C Series pour aider les sauveteurs dans une meilleure prise en charge de la RCP

La réanimation cardio-respiratoire peut être une expérience difficile pour les personnes qui n'ont pas de formation médicale. Conçu pour résoudre les problèmes que rencontrent les sauveteurs, BeneHeart C Series est équipé de la technologie ResQNavi, qui guide correctement les sauveteurs tout au long du processus, grâce à un accompagnement sous forme d'animation, étape par étape (disponible en différentes versions) et un guide vocal. La compétence d'un sauveteur peut être évaluée, en fonction du temps passé à chaque étape, avec des conseils et des encouragements appropriés pour atténuer le stress.

Le taux de réussite de la défibrillation diminue de seconde en seconde et le BeneHeart C Series de Mindray permet d'appliquer le premier choc en moins de huit secondes (le temps le plus court jamais obtenu), grâce à la technologie QShock. Le temps d'analyse de l'ECG est réduit à cinq secondes, la précharge étant effectuée simultanément, garantissant ainsi qu'aucune seconde ne sera perdue. Le BeneHeart C Series permet de délivrer une énergie allant jusqu'à 360 J, afin de répondre aux besoins individuels des patients en cas d'arrêt cardiaque, augmentant le taux d'interruption en cas de récidive de fibrillation ventriculaire (refibrillation).

Avec une résistance à des chutes de 1,5 mètres et un indice d'étanchéité IP55, le BeneHeart C Series répond à toutes les normes de transport en dehors de l'hôpital, y compris les hélicoptères, et il peut être appliqué efficacement dans différents contextes exigeants. Le coût total d'exploitation se voit également réduit grâce aux pastilles d'électrodes durables et aux batteries dont la durée de vie est de cinq ans.

Pour que la gestion à distance du parc de DAE soit plus sûre et plus rentable, le BeneHeart C Series de Mindray peut être connecté au système AED-Alert 2.0, basé sur le Cloud, par les réseaux 4G ou Wi-Fi. Les notifications ou le changement de statut de l'un des DAE seront immédiatement transmis au gestionnaire, évitant ainsi le besoin d'inspection manuelle.

« Un arrêt cardiaque peut toucher des personnes de tous âges, où qu'elles se trouvent. Ayant identifié les défis et les besoins du marché des DAE, Mindray a conçu le défibrillateur BeneHeart C Series pour pouvoir effectuer efficacement et en toute confiance une réanimation en cas d'arrêt cardiaque et notre système AED-Alert 2.0 permet aux gestionnaires de DAE de gérer leurs dispositifs de manière plus efficace », a déclaré Eason Zhou, directeur de la division internationale monitorage et défibrillateur patient chez Mindray.

