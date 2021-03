Mindray lance une nouvelle poutre suspendue de réanimation, créant ainsi un environnement de soins intensifs plus optimisé

Conçue à la fois pour les soignants et leurs patients, la solution HyPort R80 crée un environnement de soins intensifs plus efficace et augmente ainsi le niveau des soins médicaux. Les prises de courant et de gaz se situent à plus de 200 mm d'écart. Une colonne hexaédrique sans vis garantit l'absence d'accrocs ou de coupures, et un revêtement antibactérien permet de mieux contrôler les infections et d'assurer la sécurité des patients. La surveillance continue et en temps réel de la concentration en oxygène, grâce à un système d'alerte, permet au personnel infirmier de rester informé à tout moment.

La solution HyPort R80 est équipée de solutions d'éclairage intégrées pour fournir une lumière focalisée sans ombre, avec moins d'éblouissement et une haute luminosité. La lumière circadienne de 24 heures simule le spectre solaire pour offrir un éclairage naturel suffisant dans les espaces clos des unités de soins intensifs, ce qui réduit le risque de dépression du patient et aide à son rétablissement. La lumière d'examen fournit un éclairage élevé en 5 niveaux réglables tout en diminuant l'éblouissement et les ombres, ce qui facilite l'observation et l'intervention des soignants la nuit.

Compte tenu de la complexité des installations médicales modernes, organiser les différents équipements de manière à ce qu'ils soient sûrs pour le patient et le soignant est un défi technique. La solution HyPort R80 est équipée d'une tablette pliante pouvant accueillir des respirateurs portables et intégrés, d'un insufflateur manuel facile d'accès qui permet des réponses plus rapides si un ballon respiratoire est nécessaire, et d'une disposition simplifiée de séparation des pompes permettant de distinguer facilement les pompes d'alimentation des pompes à perfusion. Des accessoires optionnels avec différents bras d'extension et paramètres de perfusion permettent de répondre à des besoins de transfusion multiples. En outre, les fils et câbles principaux peuvent être mieux organisés grâce au système de gestion multifonctionnel de divers crochets et pinces judicieusement placés.

La solution HyPort R80 est spécialement conçue pour être utilisée dans les unités de soins intensifs générales et spécialisées. En chambre simple, double ou multiple, la solution peut s'adapter à tout centre médical et peut être utilisée pour aider au traitement de plusieurs maladies.

Concernant la disponibilité européenne de la solution HyPort R80, Eric Cheng, directeur des ventes et du marketing des unités chirurgicales de Mindray, a déclaré : « Les unités de soins intensifs jouent un rôle essentiel dans le traitement des maladies et le rétablissement des patients. Pour améliorer l'expérience du personnel des unités de soins intensifs et l'aider à fournir de meilleurs soins médicaux à ses patients, nous avons développé notre nouvelle unité d'approvisionnement médical HyPort R80 qui contribuera à créer une unité de soins intensifs plus sûre, plus saine et plus efficace ».

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.mindray.com/en/product/HyPort_R80.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1445401/Mindray_Releases_New_Ceiling_Supply_Unit_Creating_a_More_Optimized.jpg

SOURCE Mindray