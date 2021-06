Mindray lanceert het Resona I9-echografiesysteem, een revolutie op het gebied van algemene beeldvorming

De Resona I9 is ontwikkeld op basis van Mindray's diepgaande inzichten in complexe, klinische scenario's en is een ultramodern echografiesysteem dat is uitgerust met de nieuwste technologieën. De Resona I9 biedt innovatie in elk facet en heeft een aanpasbaar bedieningspaneel, is inklapbaar tot een hoogte van één meter, heeft een batterij met een langere levensduur en is muisstil. Dit alles draagt er aan om vermoeidheid tijdens scans tot een minimum te beperken. Het revolutionaire systeem van Mindray wordt aangedreven door het ZST+-platform dat het systeem naar een ongeëvenaard niveau in zijn klasse tilt vanwege de uitzonderlijk goede beeldkwaliteit voor oneindige beeldoplossingen.