Mindray lancia i nuovi sistemi di infusione BeneFusion e Series, garantendo efficienza per ogni goccia

Le pompe per infusione sono ampiamente utilizzate in ambienti clinici come gli ospedali. Tuttavia, errori o guasti causati da questi sistemi possono avere conseguenze significative per la sicurezza del paziente. L'Emergency Care Research Institute (ECRI) ha rilevato che gli errori terapeutici causati dalle pompe per infusione sono tra i primi dieci rischi tecnologici al mondo per la salute. L'efficienza è fondamentale per ridurre al minimo i rischi associati alle pompe per infusione, migliorando così la sicurezza dei pazienti e il flusso di lavoro clinico.