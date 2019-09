Mindray lanza el nuevo desfibrilador externo automatizado BeneHeart Serie C para aumentar la confianza en la resucitación

Realizar una resucitación cardiopulmonar (RCP) puede ser una experiencia tensa para personas sin experiencia médica. Diseñada para resolver los retos que afrontan los que dan auxilio por primera vez, el BeneHeart Serie C trae una tecnología ResQNavi única para guiar apropiadamente a los usuarios a través del proceso mediante instrucciones con animación paso a paso (disponible en versiones selectas) y avisos de voz. Se puede determinar la habilidad del socorrista de acuerdo con el tiempo invertido en cada paso, con una orientación apropiada y dando aliento para aliviar el estrés.

Como el índice de éxito de la desfibrilación baja en segundos, el Mindray BeneHeart Serie C permite aplicar la primera descarga eléctrica en menos de 8 segundos -un lapso más corto que nunca- adoptando la tecnología QShock. Reduce el tiempo de análisis del electrocardiograma (ECG) a 5 segundos mientras la precarga se realiza simultáneamente, garantizando que no se pierda ni un segundo. El BeneHeart Serie C es una de las pocas opciones en el mercado que produce hasta 360 J de energía para responder a las necesidades individuales del paciente en caso de PCS, incrementando los índices de terminación de la refibrilación.

Con una resistencia a caídas de 1.5 metros y una clasificación de resistencia al agua y al polvo de IP55, el BeneHeart Serie C cumple con todas las normas de transporte fuera del hospital, incluidos helicópteros, y se puede aplicar con eficacia en diversos ambientes exigentes. Las duraderas almohadillas de los electrodos y las baterías con una duración de 5 años también reducen el Costo Total de Propiedad en su vida útil.

Para que el manejo remoto de la flota de DEA sea más seguro y económico, el Mindray BeneHeart Serie C se puede conectar al sistema AED-Alert 2.0 basado en la nube a través de la red 4G o Wi-Fi. Una notificación de cualquier cambio de estado del DEA se enviará automáticamente al administrador, evitando la necesidad de una inspección manual.

"El paro cardíaco súbito le puede pasar a una persona de cualquier edad en cualquier lugar. Tras identificar los retos y las necesidades del mercado de DEA, Mindray desarrolló el DEA BeneHeart Serie C para ayudar a las personas a realizar una eficaz resucitación de PCS con más confianza, y nuestro AED-Alert 2.0 permite a los dueños de desfibriladores externos automatizados manejar sus DEA con más eficiencia", dijo Eason Zhou, director del Negocio Internacional de Desfibriladores y Supervisión de Pacientes en Mindray.

