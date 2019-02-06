Mindray представляет линейку медицинских мониторов четвертого поколения ePM Series

Долгожданное четвертое поколение популярных систем контроля за пациентами средней степени тяжести от Mindray, - ePM Series, - обеспечивает отличную визуализацию показателей, интеллектуальное управление, точные измерения физиологических параметров, бесперебойный рабочий процесс и полный комплекс возможностей сетевого взаимодействия для самых требовательных и напряженных сценариев использования в медицинских учреждениях - например, в палатах интенсивной терапии, отделениях реабилитации и общей терапии.

«Наша новая серия мониторов ePM Series, разработка которой стала результатом многолетних клинических наблюдений, ориентирована на решение основных проблем мониторинга в сфере контроля за состоянием пациентов средней степени тяжести», - прокомментировала коммерческий директор бизнес-подразделения PMLS компании Mindray Сабрина Линь (Sabrina Lin).

Управление весьма лаконичными и простыми устройствами этой линейки напоминает привычный алгоритм взаимодействия со смартфоном. Первые на рынке мониторы с поддержкой жестового управления характеризуются максимальной простотой в эксплуатации без ущерба для функциональности. Эффективность рабочего процесса обеспечивает удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, в два шага открывающий медицинскому персоналу доступ к общим функциям.

Устройства ePM Series оснащены различными вспомогательными клиническими приложениями (CAA), включая автоматизированную шкалу раннего предупреждения (EWS), помогающую медикам быстрее и точнее выявлять ухудшения в состоянии пациентов. Монитор имеет и специальные контрольно-измерительные инструменты, предназначенные для повышения безопасности маленьких пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Во многих случаях больные средней степени тяжести находятся в сознании и способны самостоятельно передвигаться, вызывая неумышленные, но крайне нежелательные вмешательства и ложные сигналы тревоги в процессе мониторинга. Это создает дополнительную нагрузку на крайне занятой медицинский персонал и потенциально приводит к снижению их бдительности.

В основе линейки ePM Series лежит инновационная технология CrozFusion™, анализирующая показатели плетизмограммы SpO 2 и ЕКГ, на 50% сокращая частоту возникновения ложных сигналов аритмии и повышая точность измерения сердечного ритма на 30%*.

Благодаря удобному подключению к центральной станции или больничной системе электронных медицинских карт (EMR), устройства обеспечивают непрерывный мониторинг в непосредственной близости от пациента вне зависимости от того, находится ли он в лежачем положении или передвигается по медицинскому учреждению.

Наследуя все преимущества предыдущих трех поколений (509, PM-9000 и iPM Series), линейка ePM Series знаменует достижение новой вехи на пути развития технологий контроля за состоянием пациентов средней степени тяжести от Mindray.

«Устройства ePM Series наглядно иллюстрируют нашу основную миссию - создание технологий, делающих медицинскую помощь доступнее»,- прокомментировал вице-президент Mindray Хуан Хайтао (Huang Haitao).

ИСТОЧНИК: База комбинированных данных Mindray.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/817152/Mindray_ePM_Series_Patient_Monitor.jpg

SOURCE Mindray