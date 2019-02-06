Mindray представляет линейку медицинских мониторов четвертого поколения ePM Series
Feb 06, 2019, 04:00 ET
ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 6 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Mindray (код SZSE: 300760), ведущий мировой разработчик оборудования и решений медицинского назначения, в конце января этого года официально представила новую линейку мониторов для контроля за состоянием пациента - the ePM Series.
Долгожданное четвертое поколение популярных систем контроля за пациентами средней степени тяжести от Mindray, - ePM Series, - обеспечивает отличную визуализацию показателей, интеллектуальное управление, точные измерения физиологических параметров, бесперебойный рабочий процесс и полный комплекс возможностей сетевого взаимодействия для самых требовательных и напряженных сценариев использования в медицинских учреждениях - например, в палатах интенсивной терапии, отделениях реабилитации и общей терапии.
«Наша новая серия мониторов ePM Series, разработка которой стала результатом многолетних клинических наблюдений, ориентирована на решение основных проблем мониторинга в сфере контроля за состоянием пациентов средней степени тяжести», - прокомментировала коммерческий директор бизнес-подразделения PMLS компании Mindray Сабрина Линь (Sabrina Lin).
Управление весьма лаконичными и простыми устройствами этой линейки напоминает привычный алгоритм взаимодействия со смартфоном. Первые на рынке мониторы с поддержкой жестового управления характеризуются максимальной простотой в эксплуатации без ущерба для функциональности. Эффективность рабочего процесса обеспечивает удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, в два шага открывающий медицинскому персоналу доступ к общим функциям.
Устройства ePM Series оснащены различными вспомогательными клиническими приложениями (CAA), включая автоматизированную шкалу раннего предупреждения (EWS), помогающую медикам быстрее и точнее выявлять ухудшения в состоянии пациентов. Монитор имеет и специальные контрольно-измерительные инструменты, предназначенные для повышения безопасности маленьких пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
Во многих случаях больные средней степени тяжести находятся в сознании и способны самостоятельно передвигаться, вызывая неумышленные, но крайне нежелательные вмешательства и ложные сигналы тревоги в процессе мониторинга. Это создает дополнительную нагрузку на крайне занятой медицинский персонал и потенциально приводит к снижению их бдительности.
В основе линейки ePM Series лежит инновационная технология CrozFusion™, анализирующая показатели плетизмограммы SpO2и ЕКГ, на 50% сокращая частоту возникновения ложных сигналов аритмии и повышая точность измерения сердечного ритма на 30%*.
Благодаря удобному подключению к центральной станции или больничной системе электронных медицинских карт (EMR), устройства обеспечивают непрерывный мониторинг в непосредственной близости от пациента вне зависимости от того, находится ли он в лежачем положении или передвигается по медицинскому учреждению.
Наследуя все преимущества предыдущих трех поколений (509, PM-9000 и iPM Series), линейка ePM Series знаменует достижение новой вехи на пути развития технологий контроля за состоянием пациентов средней степени тяжести от Mindray.
«Устройства ePM Series наглядно иллюстрируют нашу основную миссию - создание технологий, делающих медицинскую помощь доступнее»,- прокомментировал вице-президент Mindray Хуан Хайтао (Huang Haitao).
ИСТОЧНИК: База комбинированных данных Mindray.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/817152/Mindray_ePM_Series_Patient_Monitor.jpg
SOURCE Mindray
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