Mindray представляет ультразвуковую систему Resona I9 -- революцию в общей визуализации

Система Resona I9, разработанная компанией Mindray на основе углубленного анализа сложных клинических сценариев, является самой современной ультразвуковой системой, оснащенной новейшими техническими средствами. Инновационная во всех аспектах система представляет собой складную конструкцию высотой один метр с индивидуально настраиваемой панелью управления. Длительный срок работы от аккумулятора и низкий уровень шума при работе снижают до минимума усталость оператора в процессе сканирования. В основе системы — разработанная компанией Mindray революционная платформа ZST+, обеспечивающая исключительное качество изображения для бесчисленных систем визуализации.

«Компания Mindray постоянно стремится к совершенствованию медицинского оборудования для врачей. Для этого нам необходимо глубоко понимать своих клиентов, получать вдохновение от их повседневной работы и использовать получаемую от них ценную информацию для внедрения инноваций, положительно влияющих на их работу. Поводом для разработки системы Resona I9 послужили меняющиеся потребности диагностической визуализации, которые обусловили включение в нее ряда принципиально новых функций на базе нашей передовой платформы ZST+», — заявил руководитель подразделения систем визуализации компании Mindray Хэ Сюдзинь (He Xujin).

Используемая в системе Resona I9 панель управления iConsole имеет качественно новую конструкцию и адаптивную схему для различных клинических сценариев. Ее клавиши управления электронными чернилами индивидуально настраиваются под функции, наиболее часто используемые при сканировании, а полноразмерная панель астатического управления может быть отрегулирована для более эффективного использования пространства, что позволяет системе Resona I9 легко удовлетворять различные потребности при сканировании пациентов. Такие уникальные элементы конструкции открывают новые возможности для ультразвуковых исследований, изначально повышая эффективность рабочих процессов.

Используемая в данной системе спекл-трекинг эхокардиография (СТЭ) с высокой частотой кадров (HiFR) обеспечивает устойчивые сдвиговые волны и точную оценку тугоподвижности тканей, что обуславливает более высокую чувствительность обнаружения движения для большей устойчивости и точности при сканировании. Resona I9 также оснащается автоматическими функциями анализа типовых патологий Smart Breast и Smart Thyroid, что сокращает время проведения исследования и делает сканирование более эффективным.

Благодаря своему ультрасовременному функционалу и неограниченной гибкости при сканировании система Resona I9, разработанная компанией Mindray, предоставляет врачам универсальный инструментарий для более точной и надежной диагностики и повышения качества обслуживания пациентов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1523864/image_1.jpg

SOURCE Mindray