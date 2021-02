Mindray преобразует систему выборочного мониторинга состояния пациентов с помощью новых мониторов основных показателей жизнедеятельности серии VS

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 23 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Mindray (SZSE: 300760), являющаяся одним из мировых лидеров в области разработки передовых медицинских технологий, сегодня представила свои новые модели мониторов основных показателей жизнедеятельности VS 9 и VS 8, которые в настоящее время предлагаются в Европе, Австралии и других отдельных регионах. Приборы серии Mindray VS полностью раскрывают потенциал регулярных наблюдений, позволяя медицинскому персоналу оказывать пациентоцентричную помощь, начиная с госпитализации и заканчивая выборочными проверками.