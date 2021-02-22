Mindray преобразует систему выборочного мониторинга состояния пациентов с помощью новых мониторов основных показателей жизнедеятельности серии VS

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Mindray

Feb 22, 2021, 23:06 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 23 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Mindray (SZSE: 300760), являющаяся одним из мировых лидеров в области разработки передовых медицинских технологий, сегодня представила свои новые модели мониторов основных показателей жизнедеятельности VS 9 и VS 8, которые в настоящее время предлагаются в Европе, Австралии и других отдельных регионах. Приборы серии Mindray VS полностью раскрывают потенциал регулярных наблюдений, позволяя медицинскому персоналу оказывать пациентоцентричную помощь, начиная с госпитализации и заканчивая выборочными проверками.

Mindray, a global leader in the development of innovative healthcare technology, today launched its new VS 9 and VS 8 Vital Signs Monitors, which are now available in Europe, Australia and other selected regions. From inpatient admissions to spot checks, Mindray VS Series unlocks the full potential of routine observations, empowering clinicians to deliver patient-centric care.

Для обеспечения точного и своевременного контроля состояния пациента младшие медицинские работники должны детально фиксировать и регистрировать основные показатели жизнедеятельности по каждому пациенту, что повышает как рабочую нагрузку, так и риск возникновения ошибок в связи с расшифровкой данных вручную. Серия Mindray VS позволяет решить эти задачи за счет рабочей станции, функционирующей в режиме реального времени и преобразующей систему выборочного мониторинга состояния пациентов.

Приборы серии VS обеспечивают точные измерения основных показателей жизнедеятельности на быстрых скоростях, что способствует максимальным уровням удобства для пациентов, клинической эффективности и безопасности пациентов. Благодаря запатентованным технологиям разработанная компанией Mindray измерительная система TrueBP™ обеспечивает точную фиксацию артериального давления неинвазивным способом всего за 15 секунд, а измерительная система TrueResp™ автоматически фиксирует частоту дыхательных движений (ЧДД) пациента с помощью пульсоксиметра (датчика SpO2), надеваемого на палец.

Модель VS 9, оснащенная ярким сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма, предполагающим возможность подкачки страниц и переключения между параметрами, профилями рабочих процессов и инструментами оценки, обеспечивает гибкий и полностью настраиваемый диапазон профилей наблюдений, соответствующих различным группам пациентов, подразделениям или клиническим задачам, что позволяет консолидировать и ускорять процессы оценки у постели больного.

Кроме того, комплексная автоматизированная система на основе шкалы раннего предупреждения (EWS) в приборах серии Mindray VS рассчитывает показатели по пациентам и выдает настраиваемые сообщения об эскалации для обеспечения своевременного клинического вмешательства. Оценочные показатели EWS для пациента также могут быть включены в информационную панель EWS в системе управления информационными ресурсами (CMS), что позволит врачам осуществлять всесторонний мониторинг состояния пациента в любое время и в любом месте.

Модель VS 9, оснащенная средствами реального сетевого взаимодействия, упрощает процесс интеграции цифровых данных пациентов. Этот прибор может беспрепятственно взаимодействовать с различными сторонними системами электронных медицинских карт (EMR) или подключаться к встроенной CMS, что позволяет медицинскому персоналу контролировать данные пациентов посредством выборочных проверок и непрерывного мониторинга одновременно. Кроме того, диспетчер устройств Mindray M-IoT предоставляет подробную информацию о состоянии и диагностические показатели всех устройств мониторинга основных показателей жизнедеятельности Mindray и другого оборудования Mindray по всей больнице, помогая техническим специалистам максимально повысить клиническую эффективность своих устройств.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://www.mindray.com/en/product/VS_9.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg

SOURCE Mindray

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