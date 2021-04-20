Mindray раскрывает огромный потенциал мониторинга пациентов благодаря платформе M-Connect

Платформа M-Connect, включающая в себя различные комплексные ИТ-решения, может обеспечивать взаимодействие между пациентами, медицинскими учреждениями, техническими устройствами и системами здравоохранения в целях повышения наглядности, оптимизации рабочих процессов, совершенствования процесса принятия клинических решений и улучшения защиты информации о здоровье пациентов. Эти решения позволяют медицинским организациям эффективно распределять ресурсы и обеспечивают врачам доступ к информации о пациентах в любое время и в любом месте.

«Наступает интеллектуальная эпоха. 5G, ИИ, IoT и другие современные технологии обещают новые возможности, перспективы и лучшее качество жизни для всех людей по всему миру, — заявил вице-президент группы Mindray Ли Синьшэн (Li Xinsheng). — M-Connect формирует будущее, внося свой вклад в наступление новой эпохи взаимодействия и обеспечивая связь пациентов со своими медицинскими учреждениями. Вместе мы можем эффективно использовать достижения технического прогресса в сфере здравоохранения».

В целях совершенствования процесса принятия клинических решений и рабочих процессов система M-Connect оснащается интеллектуальными средствами, включая круглосуточное отслеживание показателей ЭКГ и непрерывный анализ артериального давления, помогающими врачам более решительно реагировать на неблагоприятные явления и повышающими эффективность диагностики и лечения пациентов.

Кроме того, M-Connect может значительно повысить эффективность обслуживания медицинским оборудованием. Эта универсальная платформа сетевого взаимодействия используя технологию Mindray IoT (M-IoT) может получать информацию обо всем подключенном к сети медицинском оборудовании, обеспечивать статистический анализ его параметров, а также выводить графики распределения и использования оборудования в различных подразделениях.

Благодаря объединению всей информации со всех медицинских устройств, M-Connect закладывает прочную основу для структурирования большого массива разнообразных данных, позволяя медицинским специалистам всесторонне анализировать информацию о пациентах и вырабатывать более эффективные стратегии лечения на разных этапах медицинской помощи.

В перспективе компания Mindray будет непрерывно работать с отраслевыми партнерами в целях максимально эффективного использования передовой технологии M-Connect, способствуя развитию всей сферы здравоохранения в целом.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://www.mindray.com/en/solutions/M_Connect.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1456070/image.jpg

SOURCE Mindray