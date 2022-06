Mindray reinventa i sistemi per il punto di assistenza con il lancio della nuova Serie TEX20 per diagnostica a ultrasuoni ad Euroanaesthesia 2022

Negli scenari medici odierni fortemente esigenti, è normale trovare apparecchiature che mostrino informazioni fisiologiche su varie schermate, tra cui immagini a ultrasuoni, segnali di ECG, segnali respiratori e altro ancora. A tal fine, la Serie TEX20 adotta un nuovo metodo di applicazione degli ultrasuoni chiamato X-Link, che sincronizza le altre informazioni fisiologiche del paziente sulla stessa schermata. Ciò consente ai medici di avere una visione globale del decorso della malattia del paziente, di eseguire il monitoraggio in base alla tempistica e di monitorare più condizioni del paziente contemporaneamente.

"La Serie TEX20 è orientata in senso clinico e progettata sulla base di una profonda analisi delle esigenze cliniche. In particolare, la soluzione X-Link fornisce immagini integrate e informazioni fisiologiche, offrendo una visione nuovissima del decorso della malattia del paziente e contribuendo a guidare diagnosi e trattamenti in modo tempestivo e accurato. Inoltre, fornisce informazioni complete necessarie nel processo decisionale per il follow-up e il controllo di qualità", ha dichiarato Xujin He, Direttore generale dell'Unità aziendale Sistemi di diagnostica per immagini di Mindray.

Un'integrazione efficiente delle informazioni svolge un ruolo importante nella pratica clinica quotidiana di alta qualità, nella precisione della diagnosi, nel trattamento multidisciplinare (MDT) e nella ricerca clinica multimodale avanzata. Con Physio-View su X-Link, l'ECG e altre onde fisiologiche possono essere sovrapposti all'immagine a ultrasuoni per una visualizzazione immediata. Questa rivoluzionaria soluzione porta a nuovi livelli il valore diagnostico e scientifico degli ultrasuoni per il paziente allettato e facilita la risoluzione dei problemi clinici. Una suite completa di strumenti intelligenti fornisce inoltre ai medici delle capacità di valutazione rapide e precise e una guida per affrontare varie sfide nelle impostazioni del punto di assistenza.

La Serie TEX20 di Mindray presenta anche un design industriale innovativo con un display tattile ad alta definizione da 23,8" ruotabile e scorrevole, che consente agli utenti finali di eseguire gli esami in un formato che si adatta al meglio al loro ambiente clinico. Inoltre, la Serie comprende una serie completa di soluzioni wireless: comando vocale, ricarica wireless e trasduttore wireless, per migliorare ulteriormente l'efficienza del flusso operativo e l'esperienza dell'utente in ambienti clinici esigenti e con ritmi di lavoro elevati.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1838201/Mindray_TEX20.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1838200/Mindray_TEX20.jpg

SOURCE Mindray