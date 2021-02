Mindray transforma el control puntual del paciente con el nuevo monitor de signos vitales VS Series

SHENZHEN, China, 5 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), un líder global en el desarrollo de tecnología sanitaria innovadora, ha lanzado hoy sus nuevos monitores de signos vitales VS 9 y VS 8, que ya están disponibles en Europa, Australia y otras regiones selectas. Desde el ingreso del paciente a los controles puntuales, Mindray VS Series desbloquea todo el potencial de las observaciones rutinarias, empoderando al personal médico para ofrecer un cuidado centrado en el paciente.