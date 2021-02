Mindray verändert die Spot-Check-Patientenüberwachung mit den neuen Vitaldatenmonitoren der VS-Serie

SHENZHEN, China, 5. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Gesundheitstechnologie, hat die neuen Vitalparameter-Monitore VS 9 und VS 8 vorgestellt, die ab sofort in Europa, Australien und anderen ausgewählten Regionen erhältlich sind. Von der stationären Aufnahme bis hin zu Routinemessungen – der Mindray VS 9 erschließt das volle Potenzial der Vitalparameterüberwachung mit umfassenden und flexiblen Workflow-Optionen. So wird Klinikern eine qualitativ hochwertige Pflege am Krankenbett ermöglicht.